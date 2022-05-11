Список не заканчивается на одних Мальдини и Тотти.
25 лет Паоло Мальдини провёл в «Милане», а если посмотреть чуть дальше — то всю жизнь. Его отец выступал за этот клуб, его сын прошёл академию добрался до основы, а сам Паоло сейчас работает техническим директором «Милана».
Всю карьеру Франко Барези провёл в «Милане»: с 1977-го по 1997-й он сыграл за клуб более 700 матчей. Его брат Джузеппе в это же время играл за принципиального соперника — «Интер».
Легенда туринского клуба не только провёл здесь всю спортивную карьеру (1946-1961), но остался в структуре «Ювентуса»: 19 лет был президентом клуба, а затем стал почётным президентом.
18 лет в миланском «Интере» — такой была футбольная карьера Джачинто Факкетти. За это время он смог выиграть два Кубка европейских чемпионов и четыре чемпионата Италии.
Летом 1961 года Маццола дебютировал за «Интер» в возрасте 18 лет и так и остался в клубе до окончания карьеры в 1977-м.
Более 700 матчей во всех турнирах сыграл этот защитник за миланский «Интер». На это ему потребовалось 20 лет: с 1979 по 1999 год.
Всю свою скромную спортивную карьеру Беллини провёл в родной «Аталанте»: с 1986 по 1998 год был в академии клуба, а затем с 1998-го по 2016-й выступал за основу.
25 лет в «Роме» сделали Франческо Тотти самым легендарным игроком в истории клуба. Он по праву получил прозвище Император Рима.