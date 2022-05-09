Одна карьера — один клуб.
С 14 лет Скоулз начал тренироваться в «МЮ», а впервые вышел на поле за основную команду в сезоне-1994/1995. Следующие 16 лет прошли в стане «красных дьяволов», а после завершения карьеры Скоулз вернулся в клуб ещё на сезон.
Ровно 400 матчей Гари Невилл провёл за «Манчестер Юнайтед» с 1992 по 2011 год. Восемь титулов АПЛ, три Кубка Англии, две Лиги чемпионов и многие другие трофеи — всё случилось в одной команде.
24 года футбольной карьеры Райан Гиггз отдал «МЮ». За это время он провёл за клуб более 670 матчей и забил 114 мячей.
Защитник провёл в клубе 19 лет (1983-2002), сыграл более 500 матчей и заслуженно получил прозвище Мистер «Арсенал».
«Этот клуб и есть вся моя жизнь, я всегда хотел остаться здесь до конца карьеры», — говорил защитник Тони Хибберт, подписывая последний контракт с «Эвертоном». В клубе он провёл 16 лет.
В детстве Каррагер болел за «Эвертон», но всю футбольную карьеру провёл в стане «Ливерпуля» и стал самой настоящей легендой клуба.
531 матч за «Лидс» — такой получилась карьера ирландского защитника Гэри Келли. В одном клубе он провёл с 1991 по 2007 год.