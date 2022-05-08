Болельщик пришёл с женой на футбол и прошёл тест на выдержку. Почти прошёл

Этот день фанат «Олимпии» долго не забудет. Но он хотя бы пытался не смотреть на неё.
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«Олимпия» — из самых титулованных клубов мира. А в Парагвае так вообще — старейшая и самая титулованная команда.
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Есть такие, кто готов любые препятствия преодолеть от радости.
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И, конечно, привлекают максимум внимания. Иногда получается конфуз.
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О чём, интересно, он думал в этот момент? Перебирал лучшие голы сезона? Вспоминал алфавит через фамилии игроков команды?
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Максимальная сосредоточенность. «Опасность! Не смотри на неё, не смотри на неё, не смотри на неё, не смотри на неё».
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Судьба этого болельщика, к сожалению, неизвестна. Надеемся, он в порядке.