Болельщик пришёл с женой на футбол и прошёл тест на выдержку. Почти прошёл

Этот день фанат «Олимпии» долго не забудет. Но он хотя бы пытался не смотреть на неё.

►►

Это история об одном болельщике клуба «Олимпия» из парагвайского города Асунсьон

«Олимпия» — из самых титулованных клубов мира. А в Парагвае так вообще — старейшая и самая титулованная команда.
►►

Естественно, у клуба огромная армия болельщиков. И очень страстных!

Есть такие, кто готов любые препятствия преодолеть от радости.

►►

А есть и такие. За «Олимпию» болеет много фотомоделей, которые посещают стадион

И, конечно, привлекают максимум внимания. Иногда получается конфуз.

►►

Наш герой пришёл на матч, вероятно, с супругой. И он вряд ли ожидал, что по соседству окажется она

О чём, интересно, он думал в этот момент? Перебирал лучшие голы сезона? Вспоминал алфавит через фамилии игроков команды?

►►

Нет, вы просто посмотрите на его выдержку!

Максимальная сосредоточенность. «Опасность! Не смотри на неё, не смотри на неё, не смотри на неё, не смотри на неё».

►►

С — Спокойствие

►►

Впрочем, дотошный фотограф всё-таки поймал его. Хотя, возможно, он смотрит на плотный удар по воротам.

Судьба этого болельщика, к сожалению, неизвестна. Надеемся, он в порядке.