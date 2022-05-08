Очень добрая история из чемпионата Нидерландов.
На матч Эредивизии с «Гронингеном» «Валвейк» вышел в очень необычной форме: её нарисовала цветными карандашами 10-летняя девочка.
10-летняя Лианна — болельщица «Валвейка», у которой диагностирован порок сердца. Она много времени проводит в доме отдыха «Вилла Пардо»: он же и стал вдохновением для создания формы.
На создание дизайна ушло два дня. Лианна изобразила в центре футболки название дома отдыха, украсила её точками, голубыми сердечками и линиями, а также нарисовала бабочек и радугу.
На задней части формы были нанесены имена 11 тяжелобольных детей. В целом на матче побывали сразу 300 детей из «Вилла Пардо».
После встречи майки футболистов «Валвейка» выставили на продажу по цене от € 100 до € 600. Деньги от продажи пошли тому самому дому отдыха.