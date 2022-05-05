Эта команда шикарно умеет включаться в самый нужный момент.
Ещё на 89-й минуте «Сити» уверенно выходил в финал ЛЧ, но дубль Родриго всё изменил. «Реалу» удалось молниеносно перевести игру в овертайм, где Карим Бензема с пенальти забил победный гол.
92:48 — эти цифры болельщики «галактикос» запомнили навечно. Именно в эту секунду Серхио Рамос сравнял счёт, когда для команды было всё потеряно. В дополнительное время «Реал» смог довести матч до победы и выиграть 10-й кубок ЛЧ.
В этом матче за трофей Серхио Рамос вновь сравнял счёт в компенсированное время и подарил «Реалу» шанс на победу. Гол Дани Карвахаля случился лишь на 119-й минуте и принёс Мадриду очередной кубок.
В финале клубного ЧМ тоже пришлось постараться: «Касима Антлерс» внезапно повела в счёте 2:1, и команду спас уверенный пенальти от Криштиану Роналду. В овертайме сказался класс «Реала», и трофей уехал в Мадрид.
«Баварии» нужно было отыгрываться за первый матч: сначала команда вела в счёте 1:0, затем 2:1, но после сотой минуты голы забивал только «Реал». В немецкой команде многие ругали судью после этой встречи.