2022-й: «Реал» — «Ливерпуль»

В 2022-м Анчелотти в третий раз сыграет против «Ливерпуля» в финале ЛЧ. Был и победный опыт, и болезненное поражение, но теперь он во главе другой команды и сыграет против совершенно иного «Ливерпуля».