У Анчелотти уже есть опыт победы над «Ливерпулем» в финалах ЛЧ.
В полуфинальном противостоянии «Милан» сумел пройти «Интер», а в финальном матче — по пенальти обыграть «Ювентус».
Легендарное стамбульское чудо тоже случилось при Анчелотти. Его «Милан» шикарно вёл в счёте к перерыву, но потом что-то надломилось: 3:0 превратились в 3:3, а серия пенальти не задалась.
В этом финале команда Карло Анчелотти наконец взяла своё без дополнительного времени и пенальти: спасибо дублю Пиппо Индзаги.
Этот финал тоже можно было бы записывать в проигранные, если бы не Серхио Рамос и его 92:48. Счёт был сравнен, игра перешла в овертайм, где «Реал» уже дожал соперника.
В 2022-м Анчелотти в третий раз сыграет против «Ливерпуля» в финале ЛЧ. Был и победный опыт, и болезненное поражение, но теперь он во главе другой команды и сыграет против совершенно иного «Ливерпуля».
По четыре финала Лиги чемпионов в активе у сэра Алекса Фергюсона, Юргена Клоппа (включая 2022 год) и Марчелло Липпи.