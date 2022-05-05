Ули Хёнесс

Экс-босс «Баварии» сел в тюрьму в 62 года: его обвинили в сокрытии € 27 млн и уклонении от уплаты налогов. Из срока в 3,5 года он пробыл в тюрьме половину и вышел по УДО.