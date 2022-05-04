Только в пятом по счёту финале «Ливерпуль» позволил себе проиграть.
Первый финал «Ливерпуля» оказался победным: со счётом 3:1 была обыграна «Боруссия» из Мёнхенгладбаха на Олимпийском стадионе в Риме.
Спустя год мерсисайдцы обыграли «Брюгге» со счётом 1:0 на «Уэмбли», победный мяч забил легендарный Кенни Далглиш.
В третьем крупном финале «Ливерпулю» удалось победить «Реал». Матч на «Парк де Пренс» в Париже завершился со счётом 1:0. Автором победного мяча стал Алан Кеннеди.
Победить «Рому» на Олимпийском стадионе в Риме — и такое тоже было. Основное время того финала завершилось со счётом 1:1, а по пенальти «Ливерпуль» сумел одержать победу.
Первое поражение случилось только в пятом финале КЕЧ: с минимальным счётом «Ливерпуль» уступил «Ювентусу». Единственный мяч с пенальти забил Мишель Платини.
Легендарное стамбульское чудо случилось в мае 2005 года: «Ливерпуль» проигрывал «Милану» со счётом 0:3, но сумел вернуться в игру и добить соперника в серии пенальти.
Спустя два года «Ливерпуль» и «Милан» вновь пересеклись в финале Лиги чемпионов, и в этот раз чуда уже не случилось: итальянская команда выиграла со счётом 2:1.
«Ливерпуль» мог прервать гегемонию «Реала» и не позволить Мадриду взять третий кубок Лиги чемпионов кряду, но проиграл. Тот матч запомнился стычкой Мохамеда Салаха и Серхио Рамоса, а также глупыми ошибками голкипера Лориса Кариуса.
В мае 2019 года за трофей бились два английских клуба: «Ливерпулю» удалось уверенно переиграть «Тоттенхэм» со счётом 2:0 и после долгого перерыва вновь завоевать «ушастый» кубок.
Юбилейный, 10-й выход в финал случился после победы над «Вильярреалом». А вот сможет ли «Ливерпуль» успешно сыграть в этом матче, мы узнаем через месяц.