Если ты не дорос до 160 см – это не приговор.
Маленький рост не помешал Инсинье добиться успеха в профессиональном футболе и стать чемпионом Европы. Всю карьеру итальянец провёл в «Наполи».
Верратти – хороший друг Инсинье и ещё один из самых низкорослых футболистов топ-уровня. В свои 29 лет он успел выиграть огромное количество трофеев с «ПСЖ», а также Евро-2020 со сборной Италии.
Сейчас один из самых низких футболистов мира выступает за «Нью-Йорк Сити», а в 2007-2009 годах Моралес играл за ФК «Москва» (6 матчей, 0 забитых мячей).
Атакующий полузащитник с ростом в 158 см выступает в «Хувентуде», аутсайдере чемпионата Бразилии. Игроку удалось поездить по стране и сменить кучу клубов, а ему всего 27 лет.
Большую часть карьеры Барруш провёл в «Порту», но также успел поиграть и за «Ювентус», «Монако» и «Марсель». Во время спортивной карьеры Барруша прозвали Атомный муравей.
Аргентинец Вильяльба имеет необычную для своего роста позицию: он нападающий мексиканского клуба «Веракрус». В составе «Ривер Плейт» Вильяльба стал чемпионом Аргентины в 2014 году.
Нападающий клуба «Оита Тринита» больше известен не своими бомбардирскими достижениями, а крайне маленьким ростом.
23-летний хавбек аргентинского клуба «Сан-Лоренсо» пока не успел добиться огромных успехов в футболе, но уже попал почти во все рейтинги самых низкорослых футболистов мира.
Воспитанник «Коринтианса» пробовал себя в Европе, выступая за «Стяуа», но настоящий дом обрёл в Саудовской Аравии. На его счету выступления за «Аль-Фатех», «Аль-Наср», «Аль-Кадисию» и другие клубы этой страны.
Этот польский футболист известен как самый низкорослый в Европе прямо сейчас. Он выступает за клуб «Медзь» из Легницы.