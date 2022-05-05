Несколько раз пытался стать президентом футбольной федерации и успел получить докторскую степень.
Дрогба завершил спортивную карьеру в 2018 году. Последний сезон в карьере он провёл в США в команде «Финикс Райзинг», при этом частично владея акциями клуба.
По окончании карьеры игрока Дрогба решил, что не хочет возглавлять какую-то из команд. «Тренер имеет влияние на клуб, я же хочу иметь влияние на всю страну», — говорил Дидье в 2019-м.
В 2019 и 2020 годах Дрогба впервые пытался стать президентом Федерации футбола Кот-д′Ивуара, но выборы для него прошли неудачно.
В 2021 году Дрогба со скандалом покинул Ассоциацию футболистов Кот-д’Ивуара (AFI), где был вице-президентом, и написал открытое письмо к футболистам, интересами которых якобы пренебрегает организация.
«AFI в застое. Она уже не соответствует вашим потребностям и ожиданиям. Плохие решения принимались одно за другим — а заплатили за них вы», — писал тогда Дрогба.
Совсем недавно Дрогба вновь претендовал на должность президента Федерации футбола Кот-д′Ивуара, но выиграть снова не удалось. Дидье выбыл из борьбы ещё в первом туре.
Из-за построения карьеры на родине Дрогба не забывает Европу: в 2020 году он получил награду президента УЕФА за «стремление к совершенству в футболе и в жизни».
Также Дрогба — регулярный гость светских мероприятий, например, вручал седьмой «Золотой мяч» Лионелю Месси.
Около года назад Дрогба стал почётным доктором сети университетов RUSTA, располагающейся в ряде стран Западной Африки.