Портреты игроков и эмблемы клубов – не всегда хорошая идея для татуировки.
Портретного сходства с молодым Неймаром на этой тату добиться не удалось.
Увековечить любимый состав сборной на себе — не такая уж плохая идея, но выглядеть это может по-разному.
Память о сэре Алексе Фергюсоне навсегда останется на теле этой женщины.
От привычки кусать соперников Луис Суарес вроде бы избавился, но воспоминания об этом будут жить с кем-то вечно.
Кажется, этот фанат болеет за «Манчестер Юнайтед». Или всё-таки за «Ливерпуль»?
Если нет денег на покупку футболки с фамилией Роналду, можно обойтись татуировкой.
Кому-то и вовсе захотелось увековечить снимок Лео Месси из его отпуска.
Кто-то слишком буквально понял переделку имени «Адам Лаллана».
Можно ли узнать в этом изображении легенду «Челси» Фрэнка Лэмпарда? Поможет восьмёрка на форме.
Во время выступлений за «Ман Сити» Лерой Зане сделал татуировку с самим собой. Сходство не вышло таким уж портретным…