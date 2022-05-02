Зачем бить Месси в бассейне? Худшие футбольные татуировки в истории

Портреты игроков и эмблемы клубов – не всегда хорошая идея для татуировки.

Неймар или не Неймар?

Портретного сходства с молодым Неймаром на этой тату добиться не удалось.

Золотой состав Oranje на спине

Увековечить любимый состав сборной на себе — не такая уж плохая идея, но выглядеть это может по-разному.

Сэр Алекс навсегда

Память о сэре Алексе Фергюсоне навсегда останется на теле этой женщины.

Суарес был здесь

От привычки кусать соперников Луис Суарес вроде бы избавился, но воспоминания об этом будут жить с кем-то вечно.

«Ливерпуль Юнайтед»

Кажется, этот фанат болеет за «Манчестер Юнайтед». Или всё-таки за «Ливерпуль»?

Тату вместо футболки

Если нет денег на покупку футболки с фамилией Роналду, можно обойтись татуировкой.

Вечный чилл Месси

Кому-то и вовсе захотелось увековечить снимок Лео Месси из его отпуска.

Адам Лаллама

Кто-то слишком буквально понял переделку имени «Адам Лаллана».

Лэмпард или не Лэмпард?

Можно ли узнать в этом изображении легенду «Челси» Фрэнка Лэмпарда? Поможет восьмёрка на форме.

Зане и татуировка с самим собой

Во время выступлений за «Ман Сити» Лерой Зане сделал татуировку с самим собой. Сходство не вышло таким уж портретным…