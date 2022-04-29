Пини Захави

Этот агент из Израиля помог «ПСЖ» подписать Неймара, а также сыграл важную роль в переходе Давида Алабы в «Реал» не так давно. Также с ним сотрудничает Роберт Левандовски: поляк пока не сменил клуб, но каждый сезон о трансфере расходятся слухи.