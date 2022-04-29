Новая звезда? За «МЮ» дебютировал 17-летний пацан, который уже был в сборной Аргентины

Считает Криштиану Роналду величайшим, за что получил насмешку от Серхио Агуэро.

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Дебют случился в игре с «Челси». Тренерский штаб оценил подвиги Гарначо в молодёжных командах

Парень играет на позиции левого полузащитника, вингера. Во всех турнирах этого сезона сыграл 31 матч, забил 12 голов и отдал 6 передач.
Смотрим дебют и реакцию родителей Алехандро. Его отец не смог сдержать слёз!
Права на видео принадлежат «МЮ». ►►

Интересно, что ещё в марте Гарначо получил вызов в сборную Аргентины

Не сыграл, зато потренировался и сфотографировался с кумиром. «Мечты сбываются», — написал Алехандро под фото с Лео Месси. ►►

Хотя Гарначо может выступать и за Испанию. Он вообще начинал в академии «Атлетико» и в 2020-м перешёл в «Юнайтед»

Проблем с гражданством нет. «Я родился в Мадриде, но моя мать и её семья – аргентинцы. Мы всегда были очень дружной семьей, и в детстве я поддерживал обе сборные. Родные этим гордятся», – рассказал парень. ►►

Гарначо фанатеет от Роналду. Празднует голы в стиле «SIIIIUUU!» и получил от Криштиану в подарок мяч после игры с «Норвичем»

Тогда португалец сделал хет-трик. Гарначо написал в посте под фото: «Величайший футболист всех времён». ►►

После этого к нему в комментарии пришёл Серхио Агуэро и решил подколоть юношу

«Просто ты ещё не играл с лучшим – Месси», — написал Агуэро. ►►

Теперь надежды Гарначо связаны с Эриком тен Хагом. Он умеет раскачивать щеглов до топ-уровня

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