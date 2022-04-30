Не стало одиозного агента Мино Райолы

Он представлял интересы многих топовых игроков. Теперь за его футбольное наследство развернётся нешуточная борьба. 

Эрлинг Холанд, 21 год (трансферная стоимость — € 150 млн)

Играет за дортмундскую «Боруссию». Контракт рассчитан до лета 2024 года.

Маттейс де Лигт, 22 года (трансферная стоимость — € 70 млн)

Футболист «Ювентуса». Контракт истекает летом 2024 года.

Джанлуиджи Доннарумма, 23 года (трансферная стоимость — € 65 млн)

Вратарь «ПСЖ». Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Поль Погба, 29 лет (трансферная стоимость — € 55 млн)

Полузащитник «Манчестер Юнайтед». Контракт истекает летом 2022 года.

Марко Верратти, 29 лет (трансферная стоимость — € 55 млн)

Полузащитник «ПСЖ». Контракт действует до лета 2024 года.

Стефан де Врей, 30 лет (трансферная стоимость — € 35 млн)

Защитник «Интера». Контракт до лета 2023 года.

Райан Гравенберх, 19 лет (трансферная стоимость — € 35 млн)

Игрок «Аякса». Контракт до лета 2023 года.

Ирвин Лосано, 26 лет (трансферная стоимость — € 35 млн)

Футболист «Наполи». Контракт истекает летом 2024 года.

Алессио Романьоли, 27 лет (трансферная стоимость — € 20 млн)

Защитник «Милана». Контракт рассчитан до лета 2022 года.

Дензел Думфрис, 26 лет (трансферная стоимость — € 20 млн)

Футболист «Интера». Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Джастин Клюйверт, 22 года (трансферная стоимость — € 15 млн)

Играет на правах аренды за «Ниццу». Рассчитана до июня 2022 года. Права принадлежат «Роме».

Генрих Мхитарян, 33 года (трансферная стоимость — € 10 млн)

Полузащитник «Ромы». Контракт действует до лета 2022 года.

Хави Симонс, 19 лет (трансферная стоимость — € 3 млн)

Футболист «ПСЖ». Контракт рассчитан до лета 2022 года.

Златан Ибрагимович, 40 лет (трансферная стоимость — € 4 млн)

Нападающий «Милана». Контракт истекает летом 2022 года.

Марио Балотелли, 31 год (трансферная стоимость — € 2,30 млн)

Нападающий клуба «Адана Демирспор». Контракт истекает летом 2024 года.