Он представлял интересы многих топовых игроков. Теперь за его футбольное наследство развернётся нешуточная борьба.
Играет за дортмундскую «Боруссию». Контракт рассчитан до лета 2024 года.
Футболист «Ювентуса». Контракт истекает летом 2024 года.
Вратарь «ПСЖ». Контракт рассчитан до лета 2026 года.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед». Контракт истекает летом 2022 года.
Полузащитник «ПСЖ». Контракт действует до лета 2024 года.
Защитник «Интера». Контракт до лета 2023 года.
Игрок «Аякса». Контракт до лета 2023 года.
Футболист «Наполи». Контракт истекает летом 2024 года.
Защитник «Милана». Контракт рассчитан до лета 2022 года.
Футболист «Интера». Контракт рассчитан до лета 2025 года.
Играет на правах аренды за «Ниццу». Рассчитана до июня 2022 года. Права принадлежат «Роме».
Полузащитник «Ромы». Контракт действует до лета 2022 года.
Футболист «ПСЖ». Контракт рассчитан до лета 2022 года.
Нападающий «Милана». Контракт истекает летом 2022 года.
Нападающий клуба «Адана Демирспор». Контракт истекает летом 2024 года.