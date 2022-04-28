Суперкомпьютер FiveThirtyEight делится последними расчётами по топ-10 в чемпионате Англии.
По мнению суперкомпьютера, в топ-10 сможет финишировать «Брайтон энд Хоув Альбион»: +6 очков.
«Лестер» до конца сезона наберёт ещё восемь очков, так считает машина.
От «Вулверхэмптона» никуда не денется его 8-е место, ещё как минимум пять очков.
«Вест Хэм Юнайтед» сохранит позицию в топ-7 и сможет набрать не менее четырёх очков до финиша.
«Манчестер Юнайтед», по мнению суперкомпьютера, наберёт ещё минимум пять очков и останется в топ-6, но шагнуть дальше вряд ли сможет.
«Тоттенхэм» ждёт еще восемь очков в оставшихся турах и место в топ-5.
«Арсенал», как считает продвинутая техника, возьмёт ещё девять очков.
«Челси», по мнению суперкомпьютера, доберёт больше всех: +13 очков в копилку и уверенное третье место.
«Ливерпуль» хоть и наберет 12 очков по расчётам компьютера, но это не поможет команде взять титул.
12 очков наберёт и «Манчестер Сити», но нынешняя фора в один балл поможет команде выиграть АПЛ. Если верить суперкомпьютеру, конечно.