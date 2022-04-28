Кто выиграет АПЛ?

Суперкомпьютер FiveThirtyEight делится последними расчётами по топ-10 в чемпионате Англии.

10-е место: «Брайтон»

По мнению суперкомпьютера, в топ-10 сможет финишировать «Брайтон энд Хоув Альбион»: +6 очков.

9-е место: «Лестер»

«Лестер» до конца сезона наберёт ещё восемь очков, так считает машина.

8-е место: «Вулверхэмптон»

От «Вулверхэмптона» никуда не денется его 8-е место, ещё как минимум пять очков.

7-е место: «Вест Хэм Юнайтед»

«Вест Хэм Юнайтед» сохранит позицию в топ-7 и сможет набрать не менее четырёх очков до финиша.

6-е место: «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед», по мнению суперкомпьютера, наберёт ещё минимум пять очков и останется в топ-6, но шагнуть дальше вряд ли сможет.

5-е место: «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» ждёт еще восемь очков в оставшихся турах и место в топ-5.

4-е место: «Арсенал»

«Арсенал», как считает продвинутая техника, возьмёт ещё девять очков.

3-е место: «Челси»

«Челси», по мнению суперкомпьютера, доберёт больше всех: +13 очков в копилку и уверенное третье место.

2-е место: «Ливерпуль»

«Ливерпуль» хоть и наберет 12 очков по расчётам компьютера, но это не поможет команде взять титул.

1-е место: «Манчестер Сити»

12 очков наберёт и «Манчестер Сити», но нынешняя фора в один балл поможет команде выиграть АПЛ. Если верить суперкомпьютеру, конечно.