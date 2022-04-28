Фёдор Чалов — прервал безголевую серию за «Базель»

Если в понедельник, 18 апреля, Чалов не появился в матче со «Сьоном», то с «Люцерном» вышел на 26 минут и забил, прервав серию из пяти игр без голов. Теперь у форварда четыре мяча и один ассист в 10 встречах.