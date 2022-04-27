Такие мячи часто ломали ход матча или серию пенальти.
В матче с «Манчестер Сити» при счёте 4:2 Бензема подошел к точке и исполнил пенальти ударом «паненкой». В двухматчевом противостоянии важен каждый мяч, так что Карим сильно рисковал, но оправдал этот риск.
Тот пенальти Франческо пробил едва ли не на спор: отрабатывая удары «паненкой», он пообещал коллегам, что в матче сделает точно так же — и выполнил обещание в полуфинале Евро против Нидерландов.
Последний матч Зидана запомнился не только стычкой с Маттерацци, но и шикарным ударом с точки: Зизу мягко запустил мяч в ворота Джанлуиджи Буффона.
Матч 1/4 финала между Уругваем и Ганой запомнился всем из-за руки Луиса Суареса, но был интересный момент и в серии пенальти: последним к точке подошел Себастьян Абреу и «паненкой» отправил Уругвай в полуфинал.
Хладнокровный удар Андреа Пирло в серии пенальти матча против Англии — образцовый пенальти «паненкой». Джо Харт был бессилен.
В решающий для Испании момент Рамос решил тонко пробить «паненкой» вместо запуска мяча в космос. Впоследствии Серхио поймал кураж и ещё не один пенальти забил подобным образом.
В финале Копы-2015 друг с другом играли Чили и Аргентина, и в серии пенальти финальный удар достался Алексису Санчесу. «Паненка» вышла максимально корявой, но принесла сборной Чили трофей.
Свой 700-й гол в карьере Лионель Месси забил именно ударом «паненкой» с пенальти. Это случилось 30 июня 2020 года в игре против мадридского «Атлетико», с одиннадцатиметровым не справился Ян Облак.
Не все «паненки» оказываются удачными. В серии пенальти в матче Россия — Хорватия не повезло Фёдору Смолову: его удар отразил Даниэль Субашич.
Футболист сборной Чехословакии Антонин Паненка таким образом исполнил пенальти в финале Европы-1976. В послематчевой серии чехи победили ФРГ и взяли титул.