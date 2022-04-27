Кто из футболистов решался на удар «паненкой» в важном матче?

Такие мячи часто ломали ход матча или серию пенальти.

Карим Бензема в полуфинале ЛЧ-2021/22

В матче с «Манчестер Сити» при счёте 4:2 Бензема подошел к точке и исполнил пенальти ударом «паненкой». В двухматчевом противостоянии важен каждый мяч, так что Карим сильно рисковал, но оправдал этот риск.

Франческо Тотти, полуфинал Евро-2000

Тот пенальти Франческо пробил едва ли не на спор: отрабатывая удары «паненкой», он пообещал коллегам, что в матче сделает точно так же — и выполнил обещание в полуфинале Евро против Нидерландов.

Зинедин Зидан, финал ЧМ-2006

Последний матч Зидана запомнился не только стычкой с Маттерацци, но и шикарным ударом с точки: Зизу мягко запустил мяч в ворота Джанлуиджи Буффона.

Себастьян Абреу, четвертьфинал ЧМ-2010

Матч 1/4 финала между Уругваем и Ганой запомнился всем из-за руки Луиса Суареса, но был интересный момент и в серии пенальти: последним к точке подошел Себастьян Абреу и «паненкой» отправил Уругвай в полуфинал.

Андреа Пирло, четвертьфинал Евро-2012

Хладнокровный удар Андреа Пирло в серии пенальти матча против Англии — образцовый пенальти «паненкой». Джо Харт был бессилен.

Серхио Рамос, полуфинал Евро-2012

В решающий для Испании момент Рамос решил тонко пробить «паненкой» вместо запуска мяча в космос. Впоследствии Серхио поймал кураж и ещё не один пенальти забил подобным образом.

Алексис Санчес, финал Кубка Америки-2015

В финале Копы-2015 друг с другом играли Чили и Аргентина, и в серии пенальти финальный удар достался Алексису Санчесу. «Паненка» вышла максимально корявой, но принесла сборной Чили трофей.

Лионель Месси, Ла Лига

Свой 700-й гол в карьере Лионель Месси забил именно ударом «паненкой» с пенальти. Это случилось 30 июня 2020 года в игре против мадридского «Атлетико», с одиннадцатиметровым не справился Ян Облак.

Бонус. Фёдор Смолов, четвертьфинал ЧМ-2018

Не все «паненки» оказываются удачными. В серии пенальти в матче Россия — Хорватия не повезло Фёдору Смолову: его удар отразил Даниэль Субашич.

А в честь кого удар назвали «паненкой»?

Футболист сборной Чехословакии Антонин Паненка таким образом исполнил пенальти в финале Европы-1976. В послематчевой серии чехи победили ФРГ и взяли титул.