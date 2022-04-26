«Ман Сити» и «Реал» сражаются в полуфинале Лиги чемпионов! Цифры первого тайма

Ну кто ещё мог забить за «Реал»?! Конечно, это он! Карим Бензема догнал Роберта Левандовски в списке бомбардиров ЛЧ

Теперь у обоих по 13 голов. А вообще у него уже умопомрачительные 40 голов в сезоне. До этого за «Реал» эту отметку преодолевали только четыре футболиста: Ди Стефано, Пушкаш, Уго Санчес (по два раза) и Роналду (восемь раз).

►►