«Ман Сити» и «Реал» сражаются в полуфинале Лиги чемпионов! Цифры первого тайма

Исторические пропущенные два гола мадридцев и другие показатели. «Манчестер Сити» пока ведёт — 2:1.
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На второй минуте забил Кевин Де Брëйне. А на 11-й — Габриэль Жезус.
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А вообще у Кевина аж 9 баллов (5+4) в последних 8 матчах за «Сити». Фантастический игрок!
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Теперь у обоих по 13 голов. А вообще у него уже умопомрачительные 40 голов в сезоне. До этого за «Реал» эту отметку преодолевали только четыре футболиста: Ди Стефано, Пушкаш, Уго Санчес (по два раза) и Роналду (восемь раз).
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Владение мячом: 59% — 41%
Удары: 5 — 4
В створ: 2 — 2
Фолы: 3 — 2
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