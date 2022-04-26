«Реал» потерпел больше всех поражений, но имеет самую крупную победу.
14 — «Реал»
12 — «Барселона»
12 — «Бавария»
8 — «Челси»
7 — «Ювентус»
7 — «Манчестер Юнайтед».
13 — Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал»)
7 — Роберт Левандовски («Боруссия» Дортмунд, «Бавария»)
6 — Лионель Месси («Барселона»).
8 — «Реал» (2010/2011-2017/2018)
6 — «Барселона» (2007/2008-2012/2013)
5 — «Реал» (1955/1956-1959/1960) – КЕЧ
5 — «Бавария» (2011/2012-2015/2016).
12 — «Бавария»
11 — «Реал»
8 — «Ювентус»
7 — «Барселона»
7 — «Манчестер Юнайтед».
10 — «Реал»
9 — «Барселона»
8 — «Бавария»
4 — «Аякс»
4 — «Ливерпуль»
4 — «Монако»
4 — «Челси»
4 — «Ювентус».
21 — Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал»)
17 — Хаби Алонсо («Ливерпуль», «Реал», «Бавария»)
16 — Хави Эрнандес («Барселона»)
16 — Серхио Рамос («Реал»).
«Бавария» — «Барселона» — 4:0, 23 апреля 2013 года
«Бавария» — «Реал» — 0:4, 29 апреля 2014 года
«Ливерпуль» — «Барселона» — 4:0, 7 мая 2019 года.
36 — «Бавария»
36 — «Реал»
30 — «Ювентус»
24 — «Барселона»
21 — «Манчестер Юнайтед».
Килиан Мбаппе — 18 лет и 140 дней («Ювентус» — «Монако» 2:1), 9 мая 2017 года.
Райан Гиггз — 37 лет и 148 дней («Шальке» — «Манчестер Юнайтед» 0:2), 26 апреля 2011 года.