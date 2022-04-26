Ромелу Лукаку, 28 лет

Как сообщает портал Calciomercato, Лукаку хотел бы вернуться в «Интер», где у него всё складывалось хорошо. Однако трансфер под вопросом: итальянцы не хотят делать больших вложений и могут только арендовать форварда.