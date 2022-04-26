Семь возможных трансферов только на выход уже набралось.
Как сообщает портал Calciomercato, Лукаку хотел бы вернуться в «Интер», где у него всё складывалось хорошо. Однако трансфер под вопросом: итальянцы не хотят делать больших вложений и могут только арендовать форварда.
Журналист Фабрицио Романо подчеркнул, что Рюдигер уже согласовал условия контракта с мадридским «Реалом»: соглашение будет рассчитано до 2026 года.
По данным Football Insider, Кристенсен уже согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Томас Тухель отмечал, что в клубе должны держать в уме трансфер Кристенсена на выход.
Как сообщает издание Fichajes, испанским голкипером интересуется «Ювентус». Кепу не устраивает нынешнее положение в клубе, так что летом он вполне может сменить прописку.
Footyetras отмечает, что «Челси» готов продать полузащитника сборной Италии за сумму в £ 50 млн, если поступит соответствующее предложение.
Корреспондент Marca Давид Медина отметил, что Сауль с большой вероятностью покинет лондонский клуб по окончании сезона: сейчас он находится в аренде.
Как передает ABC, в приглашении Алонсо заинтересован главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, а нынешняя ситуация с контрактом Маркоса в «Челси» всё ещё туманна.