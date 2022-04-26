Закрытый клуб из восьми игроков, которые брали и чемпионат мира, и Лигу чемпионов, и «Золотой мяч». Лео Месси и Криштиану Роналду туда (пока?) не попали.
Легенда немецкого футбола трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов (1974, 1975, 1976), дважды — «Золотой мяч» (1972, 1976) и один раз — чемпионат мира (1974).
Чемпионат мира и «Золотой мяч» выиграл в 1966 году, а спустя два года добавил к достижениям победу в Кубке европейских чемпионов.
С 1974 по 1976 год в составе «Баварии» брал КЕЧ, а в 1974-м выиграл чемпионат мира со сборной Германии. «Золотой мяч» форвард получил ещё в 1970-м.
В 1982 году выиграл со сборной Италии чемпионат мира и тогда же получил награду от France Football. В 1985 году футболист стал обладателем КЕЧ.
«Золотой мяч» получил ещё в 1999-м, ЧМ взял в 2002-м, а Лигу чемпионов — годом позднее.
Первым делом выиграл ЧМ (2002), в 2005-м стал обладателем «Золотого мяча», а в 2006-м выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной».
Также является чемпионом мира 2002 года. После выиграл Лигу чемпионов с «Миланом» в сезоне-2006/2007 и взял «Золотой мяч».
В 1998 году стал чемпионом мира и обладателем главной личной награды, а в сезоне-2001/2002 выиграл самый престижный клубный трофей.