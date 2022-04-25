Они способны преобразить команду.
Возможная сумма сделки: € 60-70 млн
Де Йонг был жемчужиной «Аякса»-2019, пошумевшего в ЛЧ. В «Барселоне» он не оказывает такого же влияния, а самому клубу нужны деньги. Учитывая отвалившегося Погба, воссоединение Френки с любимым тренером может быть выгодно всем.
Возможная сумма сделки: € 30-40 млн
Ещё один птенец тен Хага, которого уже «отправляют» в Манчестер. Тимбер — юный талантливый защитник, который тоже пригодится после массового исхода защитников (Джонс, Байи, возможно, Линделёф).
Возможная сумма сделки: € 25-35 млн
Один из игроков, способных решить проблемы «МЮ» с опорной зоной. Сложность в том, что Гравенберха весь сезон пытается уговорить «Бавария».
Возможная сумма сделки: € 60-70 млн
К Нуньесу присматривается с десяток топ-клубов, но «Бенфика» выставила очень крупный ценник. Мелькает даже сумма в € 100 млн. «МЮ» предстоит усиливать атаку (не выедешь же на одном Роналду), и Нуньес — мощная заявка.
Возможная сумма сделки: € 50-60 млн
Если вдруг случится кошмар и «Эвертон» вылетит, весь его состав точно разберут. Ришарлисон может играть на разных позициях, что тен Хаг ценит.
Возможная сумма сделки: 25-35 млн
Возможно, хоть разок, но связи Рангника сработают. У Лаймера останется год по контракту, и забрать его можно будет дешевле. Проблемы две: «Лейпциг» не хочет его отпускать, а в конкурентах — «Бавария».
Возможная сумма сделки: € 35-40 млн
Один из ярких игроков этого «Аякса», который готовится пойти на повышение. За хорошие деньги клуб его отпустит.
Усиление без затрат. Вряд ли есть человек, который больше радовался назначению тен Хага в «МЮ». Ван де Бек вернётся в клуб к тренеру, который понимает его и знает, как использовать. Дальше уже вопрос готовности Донни бороться за место в составе.
У «МЮ» вроде бы есть два правых защитника, и ни одного толкового. Дало вспыхивает эпизодически, Уан-Биссака растерял форму и даже знаменитые подкаты. При этом у «МЮ» есть молодой защитник, который уже играл в основе и может действовать и слева, и справа.
Ещё один воспитанник, который получает опыт во взрослом футболе — на уровне Чемпионшипа. Гарнер выстраивает игру в «НФ» и регулярно получает респекты.