Новые футболисты для «Манчестер Юнайтед»: кого ищет Эрик тен Хаг?

Они способны преобразить команду.

Френки Де Йонг — 24 года, полузащитник, «Барселона»

Возможная сумма сделки: € 60-70 млн
Де Йонг был жемчужиной «Аякса»-2019, пошумевшего в ЛЧ. В «Барселоне» он не оказывает такого же влияния, а самому клубу нужны деньги. Учитывая отвалившегося Погба, воссоединение Френки с любимым тренером может быть выгодно всем.

Юрриен Тимбер — 20 лет, защитник, «Аякс»

Возможная сумма сделки: € 30-40 млн
Ещё один птенец тен Хага, которого уже «отправляют» в Манчестер. Тимбер — юный талантливый защитник, который тоже пригодится после массового исхода защитников (Джонс, Байи, возможно, Линделёф).

Райан Гравенберх — 19 лет, опорник, «Аякс»

Возможная сумма сделки: € 25-35 млн
Один из игроков, способных решить проблемы «МЮ» с опорной зоной. Сложность в том, что Гравенберха весь сезон пытается уговорить «Бавария».

Дарвин Нуньес — 22 года, нападающий, «Бенфика»

Возможная сумма сделки: € 60-70 млн
К Нуньесу присматривается с десяток топ-клубов, но «Бенфика» выставила очень крупный ценник. Мелькает даже сумма в € 100 млн. «МЮ» предстоит усиливать атаку (не выедешь же на одном Роналду), и Нуньес — мощная заявка.

Ришарлисон — 24 года, полузащитник, «Эвертон»

Возможная сумма сделки: € 50-60 млн
Если вдруг случится кошмар и «Эвертон» вылетит, весь его состав точно разберут. Ришарлисон может играть на разных позициях, что тен Хаг ценит.

Конрад Лаймер — 24 года, полузащитник, «Лейпциг»

Возможная сумма сделки: 25-35 млн
Возможно, хоть разок, но связи Рангника сработают. У Лаймера останется год по контракту, и забрать его можно будет дешевле. Проблемы две: «Лейпциг» не хочет его отпускать, а в конкурентах — «Бавария».

Антони — 22 года, полузащитник, «Аякс»

Возможная сумма сделки: € 35-40 млн
Один из ярких игроков этого «Аякса», который готовится пойти на повышение. За хорошие деньги клуб его отпустит.

Донни ван де Бек — 25 лет, полузащитник, в аренде в «Эвертоне»

Усиление без затрат. Вряд ли есть человек, который больше радовался назначению тен Хага в «МЮ». Ван де Бек вернётся в клуб к тренеру, который понимает его и знает, как использовать. Дальше уже вопрос готовности Донни бороться за место в составе.

Брэндон Уильямс — 21 год, защитник, в аренде в «Норвиче»

У «МЮ» вроде бы есть два правых защитника, и ни одного толкового. Дало вспыхивает эпизодически, Уан-Биссака растерял форму и даже знаменитые подкаты. При этом у «МЮ» есть молодой защитник, который уже играл в основе и может действовать и слева, и справа.

Джеймс Гарнер — 21 год, полузащитник, в аренде в «Ноттингем Форест»

Ещё один воспитанник, который получает опыт во взрослом футболе — на уровне Чемпионшипа. Гарнер выстраивает игру в «НФ» и регулярно получает респекты.