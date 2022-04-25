Брэндон Уильямс — 21 год, защитник, в аренде в «Норвиче»

У «МЮ» вроде бы есть два правых защитника, и ни одного толкового. Дало вспыхивает эпизодически, Уан-Биссака растерял форму и даже знаменитые подкаты. При этом у «МЮ» есть молодой защитник, который уже играл в основе и может действовать и слева, и справа.