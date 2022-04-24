Как Уэйн Руни феерил в АПЛ, будучи игроком?

Просто феноменальные цифры Руни в чемпионате Англии.

491 матч в АПЛ

Такое количество встреч Руни провёл, играя за два клуба: «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».

284 победы

В общей сложности Руни выиграл более половины сыгранных матчей в АПЛ (почти 58%).

208 забитых мячей

За всю карьеру в чемпионате Англии Руни удалось огорчить соперников целых 208 раз.

103 голевых паса

При этом Уэйн не забывал ассистировать партнёрам.

Пять титулов за карьеру

Все пять побед в чемпионате Англии Руни одержал с «МЮ».

Пять раз становился игроком месяца

Награду «Лучший игрок месяца» Руни дважды получал в 2005-м, ещё по разу — в 2006-м, 2007-м и 2010-м.

Звание лучшего игрока сезона-2009/2010

В одном из сезонов Руни был мощно отмечен в индивидуальном плане.

И бомбардир, и ассистент

Руни — единственный игрок, которому удалось пробить отметку и в 200 голов, и в 100 ассистов.

Лучший гол в истории манчестерских дерби

12 февраля 2011 года Руни забил один из главных мячей в карьере: удар в падении через себя стал одним из главных хайлайтов последних лет.