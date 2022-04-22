«Революция тен Хага! Из «Манчестер Юнайтед» уйдёт половина состава „

Шесть футболистов точно уйдут, ещё столько же готовятся к выходу.
У Погба заканчивается контракт, и продлевать он его не планировал. Вряд ли тен Хаг захочет стать ещё одним тренером, который пытался решить «загадку Погба». Идеальный момент, чтобы расстаться.
Соглашение Кавани тоже завершается. И, кажется, Эдинсон просто хочет сменить обстановку. В Англии у него не получилось, и ещё можно поиграть в топ-лиге или красиво завершить где-нибудь в Южной Америке.
Тоже футболист с истекающим контрактом. Мысль, что надо было уходить летом, вероятно, не отпускает Лингарда весь сезон.
Мата практически не играет и уже в принципе готовится к переходу в новую эру «после завершения карьеры».
Хавбек сам объявил, что покинет клуб летом. Ожидаемое решение, потому что рубиться за место в основе «МЮ» Матич уже не готов.
Номинально четвёртый вратарь, Грант может уходить на покой и передать статус «третий вратарь с английским паспортом, чтобы влезать в лимит» Тому Хитону.
Аренда в «Севилью» не помогла талантливому игроку перезагрузиться. Вряд ли Марсьяль готов снова доказывать в «Юнайтед», что он заслуживает места в составе. Вероятно, Тони уйдёт в команду попроще, где будет ощущать полное доверие.
Джонс восстановился от тяжёлой травмы и сыграл дважды в этом сезоне. Всё бы хорошо, но Фил просто не подходит под требования нового тренера. Ему нужен клуб попроще.
С Бейи ситуация другая: ему нужна среда, где он не будет травмирован 80% времени. Тяжело ориентироваться на такого футболиста.
Ван-Биссака за 2 года так и не смог убедить, что € 55 млн были оправданной суммой. Это по-прежнему очень заряженный, но слишком прямолинейный игрок. Не в стиле тен Хага.
Ситуация с Магуайром даже хуже. То, что «МЮ» отдал за него € 87 млн, мало кто вспоминает. Гарри слишком часто ошибается и превратился в футболиста-мем. Хуже всего, что у него капитанская повязка, но, кажется, он и сам не верит, что достоин её.
Этого парня тен Хагу предстоит переубедить. Рашфорд выпал из состава, мучается с травмами и давлением извне. Переезд из Англии выглядит заманчиво. Тем более его зовут топ-клубы (тот же «ПСЖ»). Вопрос в том, хочет ли тен Хаг вернуть Рашфорда к лучшей форме.