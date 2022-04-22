Крутые игры в РПЛ, два чемпионских матча и финал Кубка Испании. Придётся посмотреть 11 встреч за два дня!
Субботний игровой день откроет битва за выживание в 26-м туре РПЛ. «Уфа» находится в зоне стыков, а «Урал» — в зоне вылета, но между командами всего одно очко. Если парни Шалимова победят, расклад сил резко изменится.
Параллельно нас ждёт зрелище в 34-м туре АПЛ. У «МЮ» сейчас спад, но шансы на выход в Лигу чемпионов по-прежнему есть. Как и у «Арсенала», который на днях победил «Челси» и сыграет дома. К тому же битва этих команд — классика английского футбола.
Один из главных матчей 34-го тура Серии А. «Интер» пытается защитить титул и вернётся на первое место в случае победы. Но в гости приезжает Жозе Моуринью, так что легко не будет. Бывший тренер «Интера» может преподнести сюрприз.
В 31-м туре Бундеслиги состоится немецкое «класико». «Бавария» в случае победы досрочно обеспечит себе чемпионский титул, а «Боруссия» постарается испортить ей праздник. Матчи между этими командами всегда зрелищные, так что не пропустите.
Ещё один потенциально чемпионский матч. Победа обеспечит «ПСЖ» титул, но «Ланс» точно не подарок. В первом круге эта команда отняла у Парижа очки, а сейчас имеет за спиной трёхматчевую победную серию.
Не удивляйтесь такой вывеске, ведь это финал Кубка Испании! Да, так получилось, что в этом сезоне за трофей не бьются ни «Реал», ни «Барселона», ни «Атлетико». Но соперники равные, так что нас ждёт заруба.
34-й тур АПЛ продолжает радовать. Кризисный «Челси» пытается не упустить третье место, а «Вест Хэм» — снова выйти в еврокубки. В первом круге в лондонском дерби победили «молотобойцы», так что команда Томаса Тухеля будет мстить.
В России воскресенье начнётся с отличного матча 26-го тура — Валерий Карпин против родного «Спартака». В первом круге «Ростов» урвал в Москве ничью, а дома наверняка думает только о победе. К тому же у этих команд сейчас поровну очков.
И ещё одна жара в 34-м туре АПЛ. С фаворитом мерсисайдского дерби всё понятно: «Ливерпуль» бьётся за чемпионство, а «Эвертон» — за выживание. Но если что-то и может взбодрить команду Фрэнка Лэмпарда, то это возможность отобрать важнейшие очки у врага.
Ещё один матч в РПЛ, который вполне тянет на звание центрального в 26-м туре. «Динамо» борется за чемпионство и не проигрывает уже пять встреч. У ЦСКА спад, но борьбу за третье место никто не отменял — «Сочи» отстаёт всего на одно очко.
Насыщенное воскресенье закроет ещё один отличный матч 34-го тура Серии А. На бумаге фаворит «Милан», который борется за титул и в этом сезоне топчет «Лацио» (2:0 в чемпионате, 4:0 в Кубке). Но у команды Маурицио Сарри на кону Лига Европы.
Бонус! Суперматч 26-го тура РПЛ вынесли на понедельник, но не сказать о нём мы не можем. Ослабленный «Краснодар» неожиданно хорош весной и держится в топ-5, а «Зенит» рвётся к очередному чемпионству. Надо смотреть!