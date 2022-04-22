Называем стартер-пак, без которого на футбольном поле никак.
Для каждого покрытия нужно выбирать свою специальную обувь: с шипами или без.
Классический комплект футболка + шорты никогда не устареет: со временем менялась только длина.
Удары по ногам распространены хоть во дворе, хоть на стадионе «Уэмбли», и лучше использовать всю возможную защиту.
Полевым игрокам этот предмет экипировки не потребуется, а вот вратарям без перчаток никуда.
Для разделения на команды во время тренировки обязательно пригодятся манишки.
Помимо футболки и шорт, футболистам необходимы гетры: нужно же куда-то помещать щитки.
Мышечных травм в футболе не избежать, поэтому с собой берут эластичные бинты и тейпы.
Чтобы привозить весь этот инвентарь на тренировку, понадобится большой рюкзак или спортивная сумка.
Восстанавливать водный баланс во время тренировки нужно в обязательном порядке.
И какая игра в футбол без мяча?