✔«Спартак» — «Ростов» — 1:4, 8 декабря 2019 года

Самое чувствительное поражение «Спартаку» Карпин нанёс в конце 2019 года. Тогда красно-белых тренировал Доменико Тедеско. Вот что сказал немец после матча: «Мы очень разочарованы результатом. «Ростов» нанёс пять ударов в створ и забил четыре! Мы не заслуживали победы, но счёт слишком несправедлив».