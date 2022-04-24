Изучили статистику в РПЛ. У тренера побед над красно-белыми в два раза больше, чем поражений.
Летом 2014 года Леонид Федун уволил Карпина с поста главного тренера «Спартака». Помимо этого, владелец назвал специалиста сбитым лётчиком, неспособным давать результат, несмотря на большие затраты.
Увольнение Карпина произошло в тот момент, когда «Спартак» находился на третьем месте в РПЛ. До первого — было всего четыре очка. Правда, в Кубке России команда уступила «Тосно», а в квалификации Лиги Европы — «Санкт-Галлену».
В первом матче с бывшим клубом Карпин потерпел поражение. «Ростов» пропустил два мяча в концовке встречи, а в компенсированное время остался вдесятером после удаления Байрамяна.
Спустя несколько месяцев Карпин взял реванш. Обыграл «Спартак» Массимо Карреры, а победный мяч забил бывший игрок красно-белых Зуев.
После этого матча главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил следующее: «Ростов» играет стабильно «автобусом». Эта тактика ни хорошая, ни плохая — она приносит результат». Карпин ответил в своём стиле: «Ну автобус, трамвай, локомотив, поезд. И?»
Хозяева ушли от поражения в компенсированное время — и снова бывшую команду огорчил Зуев. После матча болельщики донского клуба красиво попрощались с Александром Гацканом.
Самое чувствительное поражение «Спартаку» Карпин нанёс в конце 2019 года. Тогда красно-белых тренировал Доменико Тедеско. Вот что сказал немец после матча: «Мы очень разочарованы результатом. «Ростов» нанёс пять ударов в створ и забил четыре! Мы не заслуживали победы, но счёт слишком несправедлив».
Победу гостям принёс Мамаев, а Карпин после игры затронул тему судейства: «Не смотрели нарезку моментов арбитра, который судил нас с «Сочи»? (Евгений Турбин. — Прим. «Чемпионата») Он судил «Чертаново» и не назначил три пенальти. Стыдно за таких людей».
Дублем в составе «Спартака» отметился Соболев. Карпин после матча оценил игру нападающего: «Игру смотрели? Ну что Соболев сделал? Рикошет — забил, на стандарте воспользовался ростом. Что ещё? Что-то видели ещё?»
Карпин семь раз встречался со «Спартаком» в чемпионате России и одержал четыре победы. Отличная статистика. И это сбитый лётчик?