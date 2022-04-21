Новый цикл нашего сериала
Российский полузащитник вышел в основе на матч с «Ренном» и отдал голевую передачу на Вандерсона. Головин провёл на поле 78 минут, а его команда одержала победу со счётом 3:2. А в среду Александр забил победный мяч в ворота «Ниццы».
«Валенсия» проиграла «Осасуне», а россиянин вышел на поле на 74-й минуте при счёте 0:2. Команда сократила отставание до минимума, но на большее её не хватило.
Команда Миранчука потерпела в Серии А третье поражение подряд — уступили дома «Вероне» (1:2). Россиянин вышел на поле на 34-й минуте, но результативными действиями не отметился.
«Фиорентина» в непростом матче переиграла «Венецию» с минимальным счётом – 1:0. А российский нападающий провёл всю встречу на скамейке запасных.
Защитник вышел в основном составе на матч с «Аланьяспором». Провёл на поле все 90 минут и получил семёрку от интернет-портала WhoScored, а команда переиграла соперника со счётом 3:1.
Шапи в очередной раз вышел на поле в стартовом составе и отыграл почти полный матч – 89 минут. «Бешикташ» на протяжении всей встречи владел инициативой, но «Гиресунспор» выстоял (0:0).
Чалов весь матч наблюдал за игрой своей команды со скамейки запасных. «Базель» без россиянина не справился со «Сьоном» — 0:0.
Российский опорник вышел на поле в стартовом составе и провёл 59 минут. К тому времени команда уступала «Спарте», а после ухода Левина пропустила ещё один мяч – 1:3.
Российский вратарь отыграл весь матч с АЕКОМ и пропустил три мяча (первый ему забил Гжегож Крыховяк). Команда Лодыгина проиграла со счётом 2:3.
Вратарь провёл весь матч и помог команде обыграть «Волеренгу» со счётом 5:1. «Будё-Глимт» после трёх туров занимает первое место в чемпионате Норвегии.
Крайний защитник провёл 62 минуты в матче с «Шепши» (0:1), появившись на поле в стартовом составе. Единственный гол в ворота клуба УТА влетел, когда Шляков уже был заменён.
«Ференцварош» Черчесова вырвал победу в матче с «Гонведом», забив на 91-й минуте. Это позволило оторваться от ближайшего преследователя уже на 11 очков, чемпионство становится всё ближе.
Жиров вывел команду на матч с «Санкт-Паули» с капитанской повязкой и сыграл все 90 минут. «Зандхаузен» достойно выглядел против одного из претендентов на повышение в классе и заслужил ничью – 1:1.
Вратарь отыграл весь матч, а его команда разделила очки с «Мариехамном» (1:1). После трёх туров «Хонка» находится на шестой строчке в таблице чемпионата Финляндии.
Нападающий впервые сыграл все 90 минут за клуб «Культураль Леонеса». Команда уверенно переиграла «Сан-Себастиан-де-лос-Рейес» со счётом 3:0, а форвард отдал голевую.
Защитник вновь вышел на поле в стартовом составе и отыграл полный матч. В воротах «Вестерло» опять побывало два мяча, поэтому переиграть РВДМ не удалось — 2:2.
Нападающий сыграл за свой «Чонбук Хёндэ» в азиатской Лиге чемпионов, но так и не смог забить. Встреча с «Сиднеем» завершилась безголевой ничьей.
Воспитанник «Спартака» после удачного матча и гола рассчитывал вновь проявить себя, но получил лишь пять минут в матче с клубом «Фаджиано Окаяма» (1:1). Как-то отличиться он не успел.
Российский полузащитник вышел на поле на второй тайм матча с «Тасманией». Результативными действиями игрок не отметился, но «Энерги» удалось победить со счётом 5:0.