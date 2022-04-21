Роналду — великий спортсмен. Вот ещё одно подтверждение

Криштиану вернулся к тренировкам спустя два дня после смерти сына.
►►
18 апреля появилась информация, что в семье Роналду горе. Криштиану и Джорджина потеряли новорождённого сына.
►►
И получил поддержку от трибун заклятых соперников — болельщики «Ливерпуля» на седьмой минуте игры (в честь номера Роналду) устроили ему овацию и спели You'll never walk alone. Посмотрите в видео далее.
Видео из соцсетей «Манчестер Юнайтед».
►►
В Каррингтоне португалец провёл полноценную тренировку с командой. Криштиану готовится к игре с «Арсеналом» 23 апреля. Невероятный спортсмен!