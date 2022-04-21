Роналду — великий спортсмен. Вот ещё одно подтверждение

Роналду пропустил игру с «Ливерпулем» на «Энфилде» 19 апреля

И получил поддержку от трибун заклятых соперников — болельщики «Ливерпуля» на седьмой минуте игры (в честь номера Роналду) устроили ему овацию и спели You'll never walk alone. Посмотрите в видео далее.

Видео из соцсетей «Манчестер Юнайтед».

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