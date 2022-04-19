Самое острое противостояние в АПЛ? Лучшие моменты матчей «Ливерпуля» и «МЮ»

Голы через себя, нелепые удаления и удивительные забеги вратарей.

Норвежская пушка

Йон Арне Риисе в 2001 году забил в ворота «МЮ» один из самых красивых голов этого противостояния — мощнейшим ударом после розыгрыша штрафного.

Дубль Форлана за 5 минут на «Энфилде»

В 2002-м Диего Форлан принес манкунианцам победу на выезде, оформив дубль за 5 минут. Голы на 64-й и 69-й минутах оказались решающими в этой встрече.

Забег Пепе Рейны

В 2009-м «Ливерпуль» победил «МЮ» со счетом 2:0: заключительный мяч провёл Давид Н'Гог на шестой добавленной, и первым для празднования к нему прибежал голкипер Пепе Рейна.

Битва Бербатова и Джеррарда

Матч 2010 года стал бенефисом Стивена Джеррарда и Димитара Бербатова: капитан «Ливерпуля» сделал дубль за шесть минут, а форвард «МЮ» — хет-трик.

40 секунд на красную карточку

В марте 2015 года ярким выходом на поле в этом матче запомнился Стивен Джеррард. Капитан «Ливерпуля» пробыл в игре 40 секунд, заработав прямую красную за фол на Андере Эррере.

«Ножницы» Маты

В той же встрече Хуан Мата забил в ворота «Ливерпуля» эффектный гол «ножницами» через себя.

Рекордный гол Руни

Именно мячом в матче «МЮ» — «Ливерпуль» Уэйн Руни установил рекорд АПЛ по голам за один клуб (176). Это случилось в январе 2016 года.

Салах забил с передачи Алисона

В сезоне-2019/2020 мерсисайдцы победили «МЮ» на родном «Энфилде», а украшением матча стал гол Салаха с передачи вратаря Алисона.