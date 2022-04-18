Защитник «Реала», видимо, тренирует празднование с кубком чемпионов Испании.
Два видео, которые позволят ощутить победную атмосферу в раздевалке «Реала» после 3:2 в Севилье. Советуем включить звук!
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К 50-й минуте проигрывали — 0:2. Голы на счету Ивана Ракитича и Эрика Ламелы.
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Сначала Родриго (вышел на 46-й) забил на 50-й минуте. Затем Начо (вышел на 81-й) сравнял на 83-й.
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На 90+2-й минуте капитан принёс победу «Реалу». С передачи, кстати, всё того же Родриго.
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До конца чемпионата шесть туров, а по-настоящему грозный соперник будет лишь один — в дерби — «Атлетико». 😏🏆