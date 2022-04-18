Кажется, Карим разогнался не на шутку.
Чуду «Челси» не суждено было случиться: лондонцы уже поверили, что смогут выйти в следующий раунд, но гол Бензема разрушил их планы.
На выходных Карим продолжил феерить в Ла Лиге. Волевая победа в матче с «Севильей» (3:2) случилась во многом благодаря Бензема.
Оба мяча на прошлой неделе Бензема забил после 90-й минуты: в ворота «Челси» — в овертайме, в ворота «Севильи» — в компенсированное время.
На счету Бензема уже 39 голов в этом сезоне: 25 — в чемпионате Испании, ещё 12 — в Лиге чемпионов и два — в Суперкубке Испании.
Впервые в карьере Бензема покорилась планка в 40+ голов за сезон: ещё пять мячей Карим забил за сборную Франции.
25 мячей в чемпионате Испании — это ещё и личный рекорд Карима: раньше столько за сезон он не забивал. Может и улучшить этот показатель!
«Фактор Бензема» в этом сезоне становится решающим: когда команде крайне необходим победный мяч, Карим его забивает.
Благодаря своей результативности Бензема вышел на третью строчку в списке лучших бомбардиров в истории «Реала», обогнав великого Альфредо Ди Стефано. И Карим уже приближается ко второму месту: до Рауля — всего шесть мячей.
Пока Левандовски с «Баварией» вылетает из ЛЧ от «Вильярреала», а Месси буксует с «ПСЖ», Бензема выходит на поле и доказывает, что достоин личной награды.