У южан третья победа подряд!
В 25-м туре «Ростов» провёл шестой матч после возвращения Валерия Карпина – и снова победил. На 10-й минуте встречи гостей вывел вперёд Николай Комличенко: форвард забил в третьем туре подряд.
Ассистировал нападающему Кирилл Щетинин. Валерий Карпин доверяет 20-летнему полузащитнику, который отметился голами в ворота «Нижнего Новгорода» и «Локомотива».
Опытный защитник сравнял счёт на 44-й минуте. Игорь успел на добивание и пробил мимо Сергея Песьякова. Для Смольникова это первый гол в чемпионате России с сезона-2018/2019.
Во втором тайме Карпин произвёл четыре замены за 12 минут, но победу гостям принёс всё тот же Полоз. У него 12 голов в 22 матчах РПЛ.
На 90+5-й минуте «Арсенал» упустил верную возможность сравнять счёт: мяч прошёл в сантиметрах от штанги после удара Маркова. Свою злость форвард выместил на болельщиках, когда игроки хозяев подошли к фанатской трибуне после финального свистка. У «Арсенала» два очка в шести матчах – фанаты недовольны происходящим.
«Ростов» с молодыми Ланговичем, Мелёхиным, Сильяновым, Щетининым в составе продлил победную серию до трёх матчей. В пяти последних турах команда Карпина набрала 10 очков: лучше результат только у «Динамо» (13) и «Зенита» (11).