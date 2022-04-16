Второй мяч Акселя Витселя в сезоне

Через две минуты «Боруссия» увеличила разрыв в счёте — Эрлинг Холанд сделал второй ассист за два тура, а экс-полузащитник «Зенита» отметился забитым мячом. Третий гол «Боруссия» соорудила на 28-й минуте — Марко Ройс выполнил передачу на Мануэля Аканджи, а тот отправил мяч в ворота.