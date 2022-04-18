В списке — семь чемпионов мира.
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2002/2003 («Реал» проиграл в полуфинале).
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2020/2021 («Манчестер Сити» проиграл в финале).
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2009/2010 («Барселона» проиграл в полуфинале).
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2006/2007 и сезоне-2007/2008 («Рома» проиграла в четвертьфинале).
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-1996/1997 («Манчестер Юнайтед» проиграл в полуфинале).
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2001/2002 («МЮ» проиграл в полуфинале).
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2002/2003, сезоне-2014/2015 и сезоне-2016/2017 («Ювентус» трижды проиграл в финале).
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2000/2001, сезоне-2003/2004 («Арсенал» дважды проиграл в четвертьфинале), сезоне-2005/2006 («Ювентус» проиграл в четвертьфинале).
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-1999/2000 («Интер» проиграл в четвертьфинале).
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2001/2002 («Байер»), сезоне-2007/2008 («Челси») – обе команды проиграли в финале.
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2005/2006 («Арсенал» проиграл в финале).
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-1986/1987 (тогда ещё Кубок чемпионов) и сезоне-1998/1999 («Бавария» дважды проиграла в финале).
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-2005/2006 («Арсенал» проиграл в финале).
Когда был ближе всего к победе в ЛЧ: в сезоне-1990/1991 (Кубок чемпионов, «Наполи» проиграл в 1/8 финала).