Белка в Кубке английской лиги

Вот такой забавный зверёк выбежал на поле перед матчем с участием «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптона». Дело было в 2017 году. Стюардам потребовалось несколько минут, чтобы поймать ловкое животное.