Какие животные выбегали на поле в футбольных матчах

В списке есть даже слон!

Белка в Кубке английской лиги

Вот такой забавный зверёк выбежал на поле перед матчем с участием «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптона». Дело было в 2017 году. Стюардам потребовалось несколько минут, чтобы поймать ловкое животное.

Утка в РПЛ

Птица прилетела на поле в матче «Динамо» — «Ахмат», который состоялся в апреле 2019 года.

Куница в Швейцарии

Выскочила на поле в матче «Тун» — «Цюрих» и остановила игру на какое-то время. Видео — в следующем посте. Потом ещё, кстати, укусила игрока гостей Лориса Бенито за палец.

Курица в АПЛ

Фанаты «Блэкберна» выпустили домашнее животное во время матча с «Уиганом». Как они пронесли птицу на стадион в мае 2012 года — непонятно.

Слон в Англии

1995 год, матч «Уимблдон» — «Ноттингем Форрест». В отличие от многих других животных, появление слона на поле было запланированным.

Опоссум в Бразилии

Зверёк выбежал на поле в игре бразильской Серии В. Обратите внимание на грациозную походку! Видео — дальше.  

Лягушка в США

Замечательный кадр с матча США — Гондурас, который прошёл в Майами (2011 год).  

Аист в Беларуси

Вот такой пернатый гость прилетел на матч «Белшина» — «Нафтан». Приземлился на поле, а потом клювом проверил сетку ворот.

Чёрный кот в АПЛ

Февраль 2019 года. Кот остановил на пару минут матч с участием «Эвертона» и «Вулверхэмптона».

Крокодил в США

Животное посетило тренировку футбольного клуба «Торонто». К счастью, обошлось без жертв. Видео — в следующем посте.

Собака на московском дерби

Главный герой матча «Спартак» — ЦСКА. Именно этой собаке судья Захаров показал жёлтую карточку в 2007 году.