В списке есть даже слон!
Вот такой забавный зверёк выбежал на поле перед матчем с участием «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптона». Дело было в 2017 году. Стюардам потребовалось несколько минут, чтобы поймать ловкое животное.
Птица прилетела на поле в матче «Динамо» — «Ахмат», который состоялся в апреле 2019 года.
Выскочила на поле в матче «Тун» — «Цюрих» и остановила игру на какое-то время. Видео — в следующем посте. Потом ещё, кстати, укусила игрока гостей Лориса Бенито за палец.
Фанаты «Блэкберна» выпустили домашнее животное во время матча с «Уиганом». Как они пронесли птицу на стадион в мае 2012 года — непонятно.
1995 год, матч «Уимблдон» — «Ноттингем Форрест». В отличие от многих других животных, появление слона на поле было запланированным.
Зверёк выбежал на поле в игре бразильской Серии В. Обратите внимание на грациозную походку! Видео — дальше.
Замечательный кадр с матча США — Гондурас, который прошёл в Майами (2011 год).
Вот такой пернатый гость прилетел на матч «Белшина» — «Нафтан». Приземлился на поле, а потом клювом проверил сетку ворот.
Февраль 2019 года. Кот остановил на пару минут матч с участием «Эвертона» и «Вулверхэмптона».
Животное посетило тренировку футбольного клуба «Торонто». К счастью, обошлось без жертв. Видео — в следующем посте.
Главный герой матча «Спартак» — ЦСКА. Именно этой собаке судья Захаров показал жёлтую карточку в 2007 году.