Чем запомнилась 15-матчевая серия «Барселоны» без поражений?

Вспоминаем самые яркие события беспроигрышной серии.

Кто и как огорчил «Барсу»?

Успешную серию сине-гранатовых прервал франкфуртский «Айнтрахт» прямо на «Камп Ноу» — «Барса» проиграла со счётом 2:3 и вылетела в 1/4 финала Лиги Европы.

Когда «Барса» последний раз проигрывала?

Предыдущее поражение «Барселоны» случилось 20 января в матче Кубка Испании: сильнее оказался «Атлетик» из Бильбао.

Из 15 матчей выиграли 11

11 побед и 4 ничейных результата говорили о том, что команда Хави набрала отличный ход после невнятной первой половины сезона.

Началась серия с «Алавеса»

После вылета из Кубка Испании «Барселона» в гостях победила «Алавес», барахтающийся на дне таблицы Ла Лиги.

А продолжилась победой над «Атлетико»

«Нас больше никто не остановит», — говорил Хави в раздевалке после победы над «Атлетико».

Успешное противостояние с «Наполи» в ЛЕ…

В ходе серии «Барселона» успешно справилась с «Наполи» в Лиге Европы — ничья дома и победа в гостях.

…и с «Галатасараем»

В 1/8 финала «Барса» пошла по той же схеме: ничья в первом матче и гостевая победа во втором.

Разгром «Реала» в гостях

Сенсационная победа над «Реалом» в Мадриде стала венцом этой серии каталонцев.

Новую серию можно начать в матче с «Кадисом»

Следующая игра «Барсы» запланирована на 18 апреля.