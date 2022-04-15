Вспоминаем самые яркие события беспроигрышной серии.
Успешную серию сине-гранатовых прервал франкфуртский «Айнтрахт» прямо на «Камп Ноу» — «Барса» проиграла со счётом 2:3 и вылетела в 1/4 финала Лиги Европы.
Предыдущее поражение «Барселоны» случилось 20 января в матче Кубка Испании: сильнее оказался «Атлетик» из Бильбао.
11 побед и 4 ничейных результата говорили о том, что команда Хави набрала отличный ход после невнятной первой половины сезона.
После вылета из Кубка Испании «Барселона» в гостях победила «Алавес», барахтающийся на дне таблицы Ла Лиги.
«Нас больше никто не остановит», — говорил Хави в раздевалке после победы над «Атлетико».
В ходе серии «Барселона» успешно справилась с «Наполи» в Лиге Европы — ничья дома и победа в гостях.
В 1/8 финала «Барса» пошла по той же схеме: ничья в первом матче и гостевая победа во втором.
Сенсационная победа над «Реалом» в Мадриде стала венцом этой серии каталонцев.
Следующая игра «Барсы» запланирована на 18 апреля.