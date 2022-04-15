Среди них — модели и спортсменки мирового уровня.
Звезда «Зенита» и его спутница уже более двух лет вместе.
Елена и Александр вместе уже пять лет.
Екатерина — бывшая модель Victoria's Secret. Сыграли свадьбу с Шуниным в 2018 году, а родителями стали в 2020-м.
Вероника и Александр познакомились в Барнауле, когда им было ещё по 16 лет.
Яна и Алексей вместе уже более 10 лет, а с 2013 года состоят в браке.
Ксения и Сергей давно вместе, воспитывают двоих детей — Полину и Артёма.
Игорь и Екатерина знакомы с 2012 года, у них трое детей.
Фигуристка Елена Радионова давно встречается с хавбеком «Рубина», но известно об этих отношениях стало только пару лет назад.
Матвей и Марина вместе недавно — с 2021 года.
Наталья и Денис познакомились, когда им было по 15 лет, а поженились в 2020 году.