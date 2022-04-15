Красотки, да и только! Топ самых ярких девушек игроков РПЛ

Среди них — модели и спортсменки мирового уровня.

Летиция Перейра (девушка Малкома)

Звезда «Зенита» и его спутница уже более двух лет вместе.

Елена Соболева (супруга Александра Соболева)

Елена и Александр вместе уже пять лет.

Екатерина Григорьева (супруга Антона Шунина)

Екатерина — бывшая модель Victoria's Secret. Сыграли свадьбу с Шуниным в 2018 году, а родителями стали в 2020-м.

Вероника Ерохина (супруга Александра Ерохина)

Вероника и Александр познакомились в Барнауле, когда им было ещё по 16 лет.

Яна Ионова (супруга Алексея Ионова)

Яна и Алексей вместе уже более 10 лет, а с 2013 года состоят в браке.

Ксения Песьякова (супруга Сергея Песьякова)

Ксения и Сергей давно вместе, воспитывают двоих детей — Полину и Артёма.

Екатерина Герун (супруга Игоря Акинфеева)

Игорь и Екатерина знакомы с 2012 года, у них трое детей.

Елена Радионова (девушка Константина Кучаева)

Фигуристка Елена Радионова давно встречается с хавбеком «Рубина», но известно об этих отношениях стало только пару лет назад.

Марина Кондратюк (девушка Матвея Сафонова)

Матвей и Марина вместе недавно — с 2021 года.

Наталья Клонина (супруга Дениса Макарова)

Наталья и Денис познакомились, когда им было по 15 лет, а поженились в 2020 году.