Вместимость стадиона «Барсы» — 99 354 зрителя. Однако в игре с «Айнтрахтом» как минимум 30 тысяч болели за гостей.
«То, что случилось на трибунах, – позор, который нельзя повторять. Мы должны оценить всю информацию и принять меры. Нам придётся быть строже и не допускать определённых вещей. Мне как болельщику «Барселоны» стыдно и неловко оттого, что я увидел на трибунах».
Да и всю Барселону. Просто посмотрите, как это было — в видео дальше.
Почти одна треть стадиона! И они пережили один из лучших дней в жизни.
Дубль в ворота «Барселоны» и возможность послушать песни своих фанатов — кайф!
В смысле, они давно вместе. А не случайную фанатку.
Часть фанатов ушла с трибуны во время матча, чтобы показать недовольство из-за такого массового присутствия фанатов «Айнтрахта». Но гости оказались на «Камп Ноу» легально. Им либо продали билеты болельщики «Барсы», либо билеты в принципе были свободны.
Клуб критиковали свои же болельщики за излишнее внимание к туристам. Из-за чего страдает атмосфера на стадионе. Кроме того, «затухание» «Камп Ноу» связывают с баном радикальной фан-группировки Boixos Nois.
Оказался чужим на родном стадионе.