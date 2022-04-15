После вылета из Лиги Европы президент «Барсы» Жоан Лапорта раскритиковал то ли клуб, то ли его болельщиков:

«То, что случилось на трибунах, – позор, который нельзя повторять. Мы должны оценить всю информацию и принять меры. Нам придётся быть строже и не допускать определённых вещей. Мне как болельщику «Барселоны» стыдно и неловко оттого, что я увидел на трибунах».