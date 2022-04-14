Кокорин наконец-то вернулся на поле. А ещё можно порадоваться за Лодыгина! Большой обзор.
Наш полузащитник вышел на поле в основном составе. За отведённые 78 минут успел отдать результативную передачу на Кевина Фолланда, которая принесла «Монако» победу со счётом 2:1.
Российский хавбек вышел на замену в матче с молодёжной командой «Толедо». Он получил от тренерского штаба 24 минуты и успел заработать жёлтую. Соперники в итоге поделили очки – 2:2.
Россиянин вышел на поле в стартовом составе, сыграл один тайм и был заменён в перерыве. Миранчук получил оценку 6,06 от WhoScored (худший в команде), а «Аталанта» опять проиграла – 1:2.
«Фиорентина» переиграла «Наполи» (3:2), а Кокорин неожиданно получил игровое время в самой концовке матча. За четыре минуты он выиграл одно единоборство, но ударить по воротам не успел.
Шапи вышел на поле в основном составе и провёл качественный матч. Он помог «Гиресунспору» переиграть соперника со счётом 1:0. Сулейманов сыграл 67 минут.
Российский голкипер продолжает ждать своего шанса. Он вновь попал в заявку «Фамаликаны», но просидел весь матч с «Портимоненсе» (0:1) на скамейке запасных.
После яркого старта в Швейцарии Чалов перестал забивать и попадать в основной состав. В матче с «Санкт-Галленом» он вышел на поле лишь на 16 минут и снова не отметился результативными действиями.
«Словацко» удалось одержать победу над «Карвиной», но у Лёвина матч не задался. Он вышел на поле на 78-й минуте, а уже на 86-й был заменён из-за повреждения.
Российский вратарь провёл полный матч с «Панатинаикосом» (0:0) и оформил очередной «сухарь» (уже 13-й за сезон). Правда, соперник нанёс в створ его ворот всего один удар.
Голкипер из России вновь вышел на поле в стартовом составе и отыграл с «Саннефьордом» все 90 минут. «Будё-Глимт» победил со счётом 2:1, а Хайкин отразил два удара.
Левый защитник клуба УТА продолжает играть в старте, он вновь провёл на поле полный матч. Но команда проиграла «Рапиду» со счётом 0:2, а сам Шляков запомнился только жёлтой карточкой.
Защитник снова вышел в основе, но порадоваться в этот день ему было нечему. «Копер» переиграл «Целе» со счётом 3:1, а Морозов попал в протокол, получив жёлтую карточку. Был заменён на 88-й минуте.
У Черчесова всё в полном порядке. «Ференцварош» переиграл «Дебрецен» со счётом 3:0, продлив серию без поражений до восьми матчей. А ещё специалист стал тренером месяца в Венгрии.
Российский защитник вышел на матч с «Динамо» в основе и отыграл его полностью. Команда Жирова оказалась сильнее — 2:1. А со скамейки соперника за игрой наблюдал Антон Митрюшкин.
«Хонка» встречалась с клубом «Хака» и оказалась сильнее со счётом 3:2. Российский вратарь вышел в основном составе и отыграл все 90 минут. Есть первая победа в чемпионате Финляндии!
Совсем недавно российский нападающий забил в двух матчах подряд. Но «Расинг Феррол» оказался неприступен. Обольский получил жёлтую, а его клуб уступил – 0:2.
Защитник провёл первый матч за «Вестерло». Он вышел в основе и сыграл 90 минут. Его клуб пропустил два гола, но одержал разгромную победу над «Мускроном» со счётом 6:2.
Форвард получил 25 минут в матче с АПОЭЛом, занимающим второе место в чемпионате Кипра. Он не отметился результативными действиями, а «Пафос» проиграл – 1:2.
Нападающий никак не мог забить за «Чонбук», но в последнем туре устроил настоящее шоу! Вышел на поле всего на четыре минуты, однако успел забить дважды. Его команда разгромила «Соннам» — 4:0.
Воспитанник «Спартака» вышел на матч с «Точиги» в стартовом составе. Он провёл на поле 55 минут и забил решающий гол. «Альбирекс Ниигата» оказался сильнее со счётом 2:0.