Тренерские рекорды Гвардиолы: от полуфиналов ЛЧ до трофейных серий

Представляем подборку самых ярких рекордов Пепа Гвардиолы в качестве тренера.

Девять полуфиналов ЛЧ

В 2022 году Пеп в девятый раз вышел с командой в полуфинал Лиги чемпионов. Четыре раза — с «Барселоной», трижды — с «Баварией», дважды — с «Ман Сити».

500 очков в АПЛ — быстрее всех

Гвардиола быстрее всех набрал с командой АПЛ 500 очков: для этого ему понадобилось всего 213 матчей. Предыдущий рекорд принадлежал Моуринью — 231 матч на 500 очков.

200 побед в АПЛ — быстрее всех

200 побед в АПЛ Гвардиола с «Ман Сити» тоже одержал быстрее всех: за 273 матча. Был побит рекорд Моуринью: 200 побед за 309 матчей.

500 голов в АПЛ — быстрее всех

Под руководством Пепа «Ман Сити» быстрее всех пробил отметку в 500 забитых мячей: понадобилось 207 игр.

34 победы в АПЛ за один год

Под руководством Пепа «Ман Сити» установил уникальное достижение в АПЛ: 34 победы за один календарный год. Прежний рекорд «Ливерпуля» держался с 1982 года.

Чаще всех обыгрывал «Реал» в XXI веке

Гвардиола 11 раз обыгрывал мадридский «Реал» как тренер. В XXI веке чаще него это не делал никто.

Четыре Кубка лиги подряд

Гвардиола выводил «Манчестер Сити» в финал Кубка лиги четыре раза подряд и каждый раз брал трофей. Это удавалось «Ливерпулю» 40 лет назад, но с разными тренерами.

Пеп — тренер разгромщиков

Под руководством Гвардиолы «Ман Сити» одержал 80 побед, забив 4+ мяча за игру. Среди английских клубов ближайший преследователь — «Ливерпуль» (58 игр).