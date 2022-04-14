Представляем подборку самых ярких рекордов Пепа Гвардиолы в качестве тренера.
В 2022 году Пеп в девятый раз вышел с командой в полуфинал Лиги чемпионов. Четыре раза — с «Барселоной», трижды — с «Баварией», дважды — с «Ман Сити».
Гвардиола быстрее всех набрал с командой АПЛ 500 очков: для этого ему понадобилось всего 213 матчей. Предыдущий рекорд принадлежал Моуринью — 231 матч на 500 очков.
200 побед в АПЛ Гвардиола с «Ман Сити» тоже одержал быстрее всех: за 273 матча. Был побит рекорд Моуринью: 200 побед за 309 матчей.
Под руководством Пепа «Ман Сити» быстрее всех пробил отметку в 500 забитых мячей: понадобилось 207 игр.
Под руководством Пепа «Ман Сити» установил уникальное достижение в АПЛ: 34 победы за один календарный год. Прежний рекорд «Ливерпуля» держался с 1982 года.
Гвардиола 11 раз обыгрывал мадридский «Реал» как тренер. В XXI веке чаще него это не делал никто.
Гвардиола выводил «Манчестер Сити» в финал Кубка лиги четыре раза подряд и каждый раз брал трофей. Это удавалось «Ливерпулю» 40 лет назад, но с разными тренерами.
Под руководством Гвардиолы «Ман Сити» одержал 80 побед, забив 4+ мяча за игру. Среди английских клубов ближайший преследователь — «Ливерпуль» (58 игр).