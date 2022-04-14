Легендарные переступы (Step-over) в исполнении португальца. Невозможно посчитать, скольких соперников он так обыграл. Смотрите в ролике.
Права на видео принадлежат «Манчестер Юнайтед». Видео доступно в соцсетях клуба.
Несколько обманных движений ногами вокруг мяча — и резкая смена направления.
Один из вариантов — игрок «Бока Хуниорс» Педро Каломино. Однако всё это не важно, ведь по-настоящему популярными «переступы» сделал другой Роналдо — тот самый, бразильский.
В Англии было The Roeder Shuffle, «Уловка Редера» — в честь защитника Гленна Редера, который любил пофинтить. В Италии – Doppio Passo, «двойной шаг». В Бразилии — Pedaladas, то есть «крутить педали». В Нидерландах — Schaarbeweging, «движение ножницами».