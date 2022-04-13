Не все топ-игроки показывали лучшие результаты с юного возраста.
В свои 34 года Бензема галопом несётся к «Золотому мячу» и выгрызает для «Реала» нужный результат матч за матчем. Лишь после ухода Роналду Кариму удалось показать себя во всей красе.
До 28 лет Джейми Варди был не так уж известен и особых достижений не имел, но поворотный сезон в «Лестере» сделал из него звезду английского футбола.
Лишь к 30 годам Милито впервые попал в топ-клуб — начал выступления за «Интер». Почти сразу он стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, а его дубль в финале ЛЧ принёс клубу трофей.
Своего настоящего пика Диего Форлан достиг в 2010 году (в 31 год). Тогда он вместе с «Атлетико» выиграл Лигу Европы и стал лучшим игроком чемпионата мира в ЮАР.
Модрич весьма неплохо показывал себя ещё в «Тоттенхэме», но окончательно раскрылся и вышел на пик в мадридском «Реале». «Золотой мяч» тому подтверждение.
В 29 лет Тони стал лучшим бомбардиром серии А, а ещё за пару лет до этого выступал в Серии В. Все основные достижения футболист установил уже после 30 лет.
До 32 лет Ди Натале так и не показал себя на высоком уровне, но внезапно ему удалось раскрыться и дважды подряд стать лучшим бомбардиром Серии А.
В 32 года Андреа Пирло «списали» в «Милане», но он перешёл в «Ювентус» и провёл в клубе едва ли не лучший этап в карьере: подскочила результативность, а вся игра строилась вокруг него.