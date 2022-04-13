Тухелю не хватило трёх минут компенсированного времени

«Думаю, мы заслужили больше компенсированного времени в конце встречи. Возможно, я прошу слишком много в матче с таким соперником. Всё было в наших руках, но нам не повезло. Мы провели фантастический матч и заслужили пройти дальше. Иногда нужна удача, и она не была на нашей стороне».