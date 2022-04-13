От Тухеля досталось даже Анчелотти.
Ответный матч между «Реалом» и «Челси» получился нереальным: к 75-й минуте синие вели 3:0, но потом Родриго отправил команды в дополнительное время. Там Карим Бензема вновь стал королём, забив мяч, выведший хозяев в полуфинал. После матча страсти продолжились, но за пределами поля.
«Когда играешь с «Реалом», можешь ожидать, что не у каждого арбитра хватит смелости в полной мере выполнять работу. Я сказал рефери, что крайне разочарован тем, что он не стал смотреть повтор эпизода с отменённым голом Алонсо. Он должен был брать на себя ответственность и не позволять принимать решения человеку, изолированному от поля».
«Думаю, мы заслужили больше компенсированного времени в конце встречи. Возможно, я прошу слишком много в матче с таким соперником. Всё было в наших руках, но нам не повезло. Мы провели фантастический матч и заслужили пройти дальше. Иногда нужна удача, и она не была на нашей стороне».
После финального свистка главный арбитр матча Шимон Марчиняк несколько минут общался с тренером «Реала»: «Меня разочаровало, что судья отлично провел время с моим коллегой Карло Анчелотти», – заявил Тухель.
«Карло Анчелотти – джентльмен и приятный человек, но, когда я хотел поблагодарить судью за матч, он смеялся во весь голос вместе с Анчелотти. Делать это сразу после 126 игровых минут, за которые одна команда отдала всё сердце и боролась до последней капли крови, – это очень, очень неподходящий момент. Я сказал ему об этом».