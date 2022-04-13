В двухматчевом противостоянии в ЛЧ может произойти что угодно: можно как с треском провалиться, так и вытащить себя из бездны. Лучшие камбэки — в нашей подборке.
Казалось, уже после первого матча всё ясно. «Реал» уверенно обыграл «Челси» в Лондоне, а Карим Бензема выбил хет-трик. Но не тут-то было. Нас ждал ТАКОЙ ответный матч! →
Отличились Мэйсон Маунт, Антонио Рюдигер и даже Тимо «Бил, бью и буду мимо бить» Вернер. Казалось, «Челси» перевернул противостояние!
Начал всё как раз вышедший со скамейки Родриго.
Их было немало! Жмите на следующий слайд.
В 2004 году «Милан» уже одной ногой был в полуфинале Лиги чемпионов — отыграть такой разрыв было практически невозможно. →
Однако впервые в истории Лиги чемпионов клубу удалось ликвидировать разницу в «-3» — этим клубом стал «Депортиво».
В 2012 году «Челси» забуксовал в 1/8 финала, после той победы «Наполи» кресло под Андре Виллаш-Боашем серьёзно зашаталось… →
На ответный матч «Челси» выводил Роберто Ди Маттео: лондонцы перевели игру в овертайм, где уже дожали соперника.
В первом четвертьфинальном матче и «Боруссия», и «Малага» не выдали яркого перформанса, оставив всё на игру в Дортмунде. →
За 90 минут на «Сигнал Идуна Парк» успело произойти всё. К концу основного времени в полуфинал выходила «Малага», но голы Марко Ройса и Фелипе Сантаны спасли дортмундцев.
В 1/8 финала в 2017 году «Барса» сильно усложнила себе жизнь, пропустив три мяча в Париже. →
В чудо на «Камп Ноу» мало кто верил, но оно произошло. Победный мяч — на счету Серхи Роберто на 95-й минуте.
«Атлетико» и «Юве» долго бодались в первом матче, но хозяева всё-таки оказались сильнее — Варгас и Годин заставили Диего Симеоне показать свой знаменитый жест. →
Камбэк «Юве» получился имени Криштиану Роналду: португалец забил все три мяча, а затем ответил Диего Симеоне тем самым жестом.
В 2019 году до полуфинала добрались две тёмные лошадки. В первой встрече преимущество осталось за «Аяксом», но минимальное. →
«Тоттенхэм» тоже сумел одержать выездную победу, но лишь в самой концовке. Хет-трик Лукаса Моуры во втором тайме подарил лондонцам финал ЛЧ.
В другом полуфинале 2019-го тоже случился яркий камбэк. Месси с Суаресом обеспечили «Барселоне» шикарное преимущество в первой встрече и уже готовились выходить в финал. →
На «Энфилде» каталонцы были слишком сильно уверены в своём преимуществе и поплатились за это — а «Ливерпуль» обеспечил себе финал и выиграл титул.