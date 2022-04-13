У «Челси» почти получилось! И всё-таки «Реал»! Лучшие камбэки в плей-офф Лиги чемпионов. И один, который не случился

В двухматчевом противостоянии в ЛЧ может произойти что угодно: можно как с треском провалиться, так и вытащить себя из бездны. Лучшие камбэки — в нашей подборке.