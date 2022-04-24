Тренерский корпус в современном футболе молодеет. В тренде Нагельсман, Тедеско, Артета. Но и ветераны не спешат на пенсию. Некоторые и после 70 дают результат.
Король Луи недавно сообщил о раке простаты, но надеется принять участие в ЧМ-2022 с родной сборной. На клубном уровне у ван Гала 20 (!) трофеев.
Бóльшую часть карьеры Истик провёл ассистентом («Челси», сборные Англии разных возрастов). Теперь он главный в бельгийском «Ломмеле».
Наибольших руководящих успехов бразилец добился на родине и в Японии. Его «Касива Рейсол» идёт четвёртой в Джей-лиге.
Аргентинец выигрывал тренером и первый, и второй дивизион Колумбии. Сейчас наставляет там же «Депортес Киндио» (Д2).
Тренер тунисского «Монастира» за долгую карьеру успел поработать с множеством африканских клубов, а также со сборной Ливии.
Уругваец никогда не работал за пределами Южной Америки. Сейчас он возглавляет клуб «Индепендьенте Медельин» в Колумбии.
Ходжсон в деле больше полувека, с 1971-го. «Интер», «Ливерпуль», сборная Англии… Теперь он спасает «Уотфорд» от вылета из АПЛ.
Наставник вьетнамского «Тханьхоа» празднует 40-летие профессиональной деятельности. Его пик — победа в Кубке чемпионов — 1991 с «Црвеной Звездой».
Многоопытный румынский Мистер возглавлял «Шахтёр», «Зенит» и сборную Турции. С киевским «Динамо» Луческу выиграл все национальные титулы в сезоне-2020/2021.