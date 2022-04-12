Кометы, планеты, спутники — всё это вдохновляло и вдохновляет создателей спортивных клубов по всему миру.
Нынешний «Космос» — преемник той команды, в которой играли великие Пеле и Франц Беккенбауэр.
Клуб основан в 1979 году, один раз становился чемпионом страны и четыре раза — обладателем Кубка.
Основателем клуба из Йоханнесбурга является футболист из ЮАР Джомо Соно, который сам успел поиграть за «Нью-Йорк Космос» вместе с Пеле.
«Кометы» из Аделаиды выступают в лиге Южной Австралии. Космическое название у клуба появилось только в 2001 году, до этого команда носила имя «Аделаида Рейдерс».
Сейчас раменский «Сатурн» выступает в первенстве ФНЛ-2, но многие помнят его по Премьер-Лиге.
Маленький футбольный клуб с космическим названием выступает в одном из низших дивизионов чемпионата Германии.
Клуб с космическим названием из Речицы просуществовал четыре года (расформирован в 2021-м), но успел поиграть в Высшей лиге.
Этот клуб был одним из основателей женской НБА и побеждал в первых четырех розыгрышах лиги (1997-2000). В 2008 году клуб расформировали.
«Звезды» из Хьюстона получили космическое название в 1965 году и с тех пор успели стать победителями Мировой серии.