Ты просто космос! Какие спортивные клубы носят галактические названия?

Кометы, планеты, спутники — всё это вдохновляло и вдохновляет создателей спортивных клубов по всему миру.

«Нью-Йорк Космос», США — футбол

Нынешний «Космос» — преемник той команды, в которой играли великие Пеле и Франц Беккенбауэр.

«Космос», Сан-Марино — футбол

Клуб основан в 1979 году, один раз становился чемпионом страны и четыре раза — обладателем Кубка.

«Джомо Космос», ЮАР — футбол

Основателем клуба из Йоханнесбурга является футболист из ЮАР Джомо Соно, который сам успел поиграть за «Нью-Йорк Космос» вместе с Пеле.

«Аделаида Кометс» (Австралия) — футбол

«Кометы» из Аделаиды выступают в лиге Южной Австралии. Космическое название у клуба появилось только в 2001 году, до этого команда носила имя «Аделаида Рейдерс».

ФК «Сатурн» (Раменское) — футбол

Сейчас раменский «Сатурн» выступает в первенстве ФНЛ-2, но многие помнят его по Премьер-Лиге.

«Космос» (Кобленц, Германия) — футбол

Маленький футбольный клуб с космическим названием выступает в одном из низших дивизионов чемпионата Германии.

ФК «Спутник» (Речица, Беларусь) — футбол

Клуб с космическим названием из Речицы просуществовал четыре года (расформирован в 2021-м), но успел поиграть в Высшей лиге.

«Хьюстон Кометс» (США) — баскетбол, женщины

Этот клуб был одним из основателей женской НБА и побеждал в первых четырех розыгрышах лиги (1997-2000). В 2008 году клуб расформировали.

«Хьюстон Астрос» (США) — бейсбол

«Звезды» из Хьюстона получили космическое название в 1965 году и с тех пор успели стать победителями Мировой серии.