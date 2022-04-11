Куда пропал автор «золотого» гола ЧМ-2014 Марио Гётце?

Немецкому футболисту скоро 30, он обосновался в чемпионате Голландии и ещё мечтает о победе в Лиге чемпионов. 

Карьера Гётце пошла под откос ещё в «Баварии»

Марио переехал в Мюнхен, чтобы работать с Гвардиолой, но сотрудничество так и не вышло успешным — травмы, болезни, неподходящие схемы игры.

В Бундестим всё тоже было не очень

«Жизнь — странная штука. Люди говорят о моём голе в финале, но забывают, что я дерьмово играл на протяжении всего ЧМ», — вспоминал Гётце спустя несколько лет после «золотого» гола.

Перезапуститься в «Боруссии» не вышло

В 2016-м Марио решил вернуться в родные пенаты, туда, где у него всё было хорошо, но… снова не пошло. И уже по другой причине.

Собственное тело было против Марио

В 2017-м была обнаружена главная причина плохой формы Гётце — у него вскрылись проблемы с обменом веществ. Из-за этого почти невозможно было скинуть вес и вернуть себя прежнего.

Что за болезнь была у Гётце?

В прессе предполагали, что у чемпиона мира может быть гипотиреоз (проблемы с щитовидной железой), но позднее выяснилось, что это была хроническая мышечная миопатия. Её удалось победить.

Переезд в Голландию

В 2020 году продлить контракт с «Боруссией» так и не получилось, и Гётце выбрал другой путь — перезапускать карьеру в чемпионате Голландии.

В ПСВ Марио заметно похудел

В новом клубе Марио преобразился: уже давно его не беспокоят проблемы с весом, которые были причиной плохой формы.

Девять минут на первый гол

Дебют Гётце в ПСВ получился весьма успешным. В первом же матче он сумел забить мяч на девятой минуте встречи — очень хотелось вернуться и громко напомнить о себе.

Как дела в ПСВ идут сейчас?

Да, Гётце не так результативен, как в лучшие годы, но он стабильный игрок основы и почти забыл про тяжёлые травмы.

Гётце ещё надеется выиграть ЛЧ

В марте 2022 года появились слухи, что Марио собирается продолжить карьеру в АПЛ, потому что ещё хочет выиграть ЛЧ. Какой клуб это может быть — неясно, но стремления похвальные.