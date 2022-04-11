Немецкому футболисту скоро 30, он обосновался в чемпионате Голландии и ещё мечтает о победе в Лиге чемпионов.
Марио переехал в Мюнхен, чтобы работать с Гвардиолой, но сотрудничество так и не вышло успешным — травмы, болезни, неподходящие схемы игры.
«Жизнь — странная штука. Люди говорят о моём голе в финале, но забывают, что я дерьмово играл на протяжении всего ЧМ», — вспоминал Гётце спустя несколько лет после «золотого» гола.
В 2016-м Марио решил вернуться в родные пенаты, туда, где у него всё было хорошо, но… снова не пошло. И уже по другой причине.
В 2017-м была обнаружена главная причина плохой формы Гётце — у него вскрылись проблемы с обменом веществ. Из-за этого почти невозможно было скинуть вес и вернуть себя прежнего.
В прессе предполагали, что у чемпиона мира может быть гипотиреоз (проблемы с щитовидной железой), но позднее выяснилось, что это была хроническая мышечная миопатия. Её удалось победить.
В 2020 году продлить контракт с «Боруссией» так и не получилось, и Гётце выбрал другой путь — перезапускать карьеру в чемпионате Голландии.
В новом клубе Марио преобразился: уже давно его не беспокоят проблемы с весом, которые были причиной плохой формы.
Дебют Гётце в ПСВ получился весьма успешным. В первом же матче он сумел забить мяч на девятой минуте встречи — очень хотелось вернуться и громко напомнить о себе.
Да, Гётце не так результативен, как в лучшие годы, но он стабильный игрок основы и почти забыл про тяжёлые травмы.
В марте 2022 года появились слухи, что Марио собирается продолжить карьеру в АПЛ, потому что ещё хочет выиграть ЛЧ. Какой клуб это может быть — неясно, но стремления похвальные.