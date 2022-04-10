«Хулиганы Зелёной улицы» в реальности! Фанат прорвался к чужой трибуне после гола. Видео

Сцена из легендарного фильма об английских хулиганах (Green Street Hooligans) в жизни. Правда, закончилось всё куда более прозаично.

«Уимблдон» и «МК Донс» играли дерби в очередном туре Первой лиги (это третий дивизион)

«Уимблдон» сражается за выживание, «Донс» — напротив, рвутся в Чемпионшип.

При этом в один гол выигрывал «Уимблдон», но в конце матча гости сравняли

Забил Трой Пэрротт, кстати, талантливый форвард, принадлежащий «Тоттенхэму». Но это не так важно.

Болельщики «Донс» вспыхнули радостью (и файерами), но у одного снесло крышу

Парень рванул к трибуне с фанатами «Уимблдона» и стал очень активно праздновать. Чересчур активно.

В итоге стюарды его скрутили

Но есть ощущение, что этот матч он запомнит.

Помните, очень похожая сцена была в фильме «Хулиганы Зелёной улицы»?

Когда «Вест Хэм» забил гол и один из героев (Бовер) прикинулся стюардом и так же побежал к чужой трибуне праздновать-провоцировать. И его тоже скрутили!