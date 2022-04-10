Помните, очень похожая сцена была в фильме «Хулиганы Зелёной улицы»?

Когда «Вест Хэм» забил гол и один из героев (Бовер) прикинулся стюардом и так же побежал к чужой трибуне праздновать-провоцировать. И его тоже скрутили!