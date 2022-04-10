Сцена из легендарного фильма об английских хулиганах (Green Street Hooligans) в жизни. Правда, закончилось всё куда более прозаично.
«Уимблдон» сражается за выживание, «Донс» — напротив, рвутся в Чемпионшип.
Забил Трой Пэрротт, кстати, талантливый форвард, принадлежащий «Тоттенхэму». Но это не так важно.
Парень рванул к трибуне с фанатами «Уимблдона» и стал очень активно праздновать. Чересчур активно.
Но есть ощущение, что этот матч он запомнит.
Когда «Вест Хэм» забил гол и один из героев (Бовер) прикинулся стюардом и так же побежал к чужой трибуне праздновать-провоцировать. И его тоже скрутили!