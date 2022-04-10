«Конечно, они злы!» Разгневанные фанаты отобрали футболки у игроков «Герты»

Казалось, такие «методы воспитания» возможны только на Балканах. Но и в Бундеслиге игроки могут довести болельщиков до крайнего возмущения.
Матч между двумя берлинскими клубами закончился для хозяев кошмаром. «Унион» был лучше во всём и в принципе забил все голы. 4 штуки — в ворота «Герты» (Харагути, Прёмель, Беккер, Михель) и однажды — в свои ворота (Баумгартль).
В последних 12 матчах — 1 победа при 9 поражениях и 2 ничьих. Главный берлинский клуб застрял в зоне вылета. Хуже только «Гройтер Фюрт», который на дне. Но и для «Герты» вторая Бундеслига (или стыки) — возможная реальность.
Пока, впрочем, получается не очень. И кошмарная игра в дерби — то, что фанаты не смогли простить игрокам. Перспектива вылететь тоже не добавляет энтузиазма. В последний раз «Герта» была во второй Бундеслиге в сезоне-2012/2013.
Болельщики потребовали от футболистов отдать клубные майки, потому что они недостойны их носить.
Впрочем, не без посторонней «помощи».
После они объяснили, что хотели успокоить фанатов. «Это просто жест. Было видно, что фанаты разозлились. Против «Униона» полный стадион ожидал от нас другого, а не разгрома. Конечно, они злы. Это понятно», — как-то спокойно отнёсся Миттельштедт.
Тренер заявил, что даже такое поражение не свидетельствует об отсутствии у команды желания побеждать.
Шанс доказать, что тренер прав, у футболистов есть. Впереди у «Герты» матчи с прямыми конкурентами в борьбе за выживание: с «Аугсбургом», «Штутгартом» и «Арминией».